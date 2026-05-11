El PP encarga un estudio jurídico por las constantes ausencias de ministros en el Senado

El PP va a encargar un estudio jurídico para estudiar la responsabilidad individual de los ministros por sus "reiteradas y masivas ausencias en las sesiones de control del Senado", según informa el partido en un comunicado a los medios. "El Gobierno de Sánchez va de récord antidemocrático en recórd antidemocrático", critican desde el grupo de Alicia García.

Hace dos plenos, se ausentaron 11 ministros del control; en el anterior 13, lo que fue un récord de faltas en democracia, y en el siguiente de este martas faltarán, de nuevo, 10 ministros. A esto se suman las ausencias constantes de Pedro Sánchez, que lleva ya dos años sin someterse al control de la Cámara Alta.

"Ministros que huyen de su responsabilidad haciendo una clara dejación de funciones. En una democracia parlamentaria, el Gobierno gestiona en los despachos y da la cara en las Cortes", recuerda el PP, que añade que "con el Gobierno de Sánchez ni una cosa ni otra. Ni gestionan ni dan la cara a los españoles".

Para el grupo popular, "los ministros no gestionan y generan problemas por su radicalidad. Y curiosamente, todos y cada uno de los que están rodeados por escándalos huyen sistemáticamente del pleno del Senado".