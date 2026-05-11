El PP pide la comparecencia urgente de Fernando Grande-Marlaska por la muerte de los guardias civiles

El Partido Popular ha registrado este lunes la petición de comparecencia urgente en el pleno del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska para informar sobre las circunstancias en las que han fallecido dos agentes de la Guardia Civil en las costas de Huelva, y que recuerda a lo ocurrido en Barbate hace dos años.

Los de Feijóo piden que dé cuenta del estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico. También se ha solicitado la comparecencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández.

"El mismo PSOE que lamenta los luctuosos hechos ocurridos la semana pasada en Huelva es el que vota en el Congreso en contra de proveer a la Guardia Civil de más medios para hacer frente al contrabando en el Estrecho", critican en el PP, donde aseguran que "no puede ser que Marlaska se excuse en la llegada del Hondius para no acudir al funeral de los agentes fallecidos". Y es que el barco del hantavirus no tenía prevista su llegada a Canarias hasta doce horas después.

La petición tiene lugar después de que el PP haya anunciado un plan de refuerzo de seguridad de los guardias civiles que luchan contra el narco, y que incluye siete medidas: restaurar la "desmantelada" unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico, dotar al Servicio Marítimo de armas no letales para neutralizar narcolanchas o reformar la protección jurídica de los funcionarios de prisiones.

El plan, que Feijóo promete poner en marcha cuando gobierne, declarará el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz zona de especial singularidad operativa, reformará el marco penal para que el crimen organizado sea juzgado en la Audiencia Nacional y considerará a los agentes profesión de riesgo.