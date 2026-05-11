El PSOE invoca el "espíritu de la remontada" ante la catástrofe que anticipan las encuestas en Andalucía

La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se ha reunido este lunes con la ausencia de su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien han excusado por su agenda como líder del Ejecutivo, aunque este lunes no figura ningún acto oficial en su agenda, según Moncloa. El PSOE trata de coordinar a sus principales dirigentes para movilizar al electorado ante el desplome que anticipan las encuestas en las elecciones de Andalucía del próximo 17 de mayo.

Aseguran que todo el Gobierno está volcado en la campaña electoral y que aún hay margen para reconducir el escenario y activar a su electorado, sin tener en cuenta las encuestas que sitúan a la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, incluso por debajo de los resultados de Juan Espadas, tocando suelo electoral. "Hay mucha gente decepcionada y no todo el mundo participa en las encuestas. Las encuestas marcan tendencias, pero la verdadera encuesta es el 17 de mayo", ha sostenido la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez.

En todo caso, en Ferraz apelan al "espíritu de la remontada" ante lo que consideran un escenario adverso, evocando la épica del 23 de julio, cuando Pedro Sánchez, siendo la segunda fuerza más votada, logró mantenerse en el poder tras tejer alianzas con formaciones independentistas a cambio de concesiones políticas.

Defienden que Montero está haciendo una gran campaña, sin admitir que su vínculo con el Gobierno y con el sanchismo pueda pasar factura al partido, como ya ocurrió en otros territorios como Extremadura o Aragón con Pilar Alegría. "No nos van a desanimar", ha advertido Mínguez, mientras en la dirección socialista confían en revertir la tendencia que reflejan los sondeos y lograr la movilización del voto, pese a la consolidación del electorado de Juanma Moreno.

En el partido insisten en que todavía hay tiempo, que "hay partido" y que mantienen la guardia alta para dar la batalla hasta el final, de ahí que pongan en valor su gestión en distintas crisis que han afectado a España. El Gobierno, a raíz de la crisis sanitaria del hantavirus, se presenta ya como "especialista" en la gestión "impecable" de crisis, mientras acusa al Partido Popular de "exportar el mayor de los ridículos". En este sentido, no dudan en señalar a los principales líderes territoriales del PP, como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno, tratando de contraponer su actuación con la del propio Ejecutivo.