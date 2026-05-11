Escándalo en el CIS: Tezanos usa Tragsatec para hacer fijos a más de 300 encuestadores

El Ejecutivo ha puesto en marcha un proceso para convertir en personal fijo a más de 300 encuestadores vinculados al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mediante una convocatoria gestionada por la empresa pública Tragsatec, filial del grupo público Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura. Según una información publicada en por ABC, el diseño del procedimiento estaría orientado a estabilizar a trabajadores ya vinculados previamente al servicio del CIS.

La convocatoria, abierta el 28 de abril y con plazo hasta el 13 de mayo, contempla un total de 323 plazas fijas, de las cuales 300 corresponden a encuestadores que pasarían a tener categoría de personal administrativo. El resto se reparte entre puestos de coordinación, jefaturas de equipo, programación y otros perfiles técnicos.

Según detalla ABC, el proceso se articula a través de una "tasa de reposición específica" para cubrir trabajos de campo vinculados a estudios sociológicos y estadísticos del Centro de Investigaciones Sociológicas, organismo dirigido por José Félix Tezanos. En la práctica, la empresa pública Tragsatec es la encargada de ejecutar estas encuestas mediante personal contratado previamente de forma temporal.

Un proceso cuestionado por sus requisitos

Uno de los puntos más controvertidos señalados en la información es que el concurso se habría estructurado en plazas individuales, lo que, según fuentes citadas por ABC, dificulta la concurrencia de aspirantes externos y favorece a quienes ya trabajan dentro de la estructura. Además, la experiencia en el propio grupo Tragsa puntuaría hasta 39 de los 100 puntos totales, lo que reforzaría la posición de los actuales empleados.

Otro elemento destacado es el coste de participación: cada solicitud implica el pago de una tasa por plaza, lo que, según el medio, podría elevar significativamente el gasto para quienes intenten optar a múltiples puestos.

La convocatoria también ha generado críticas internas recogidas por el mismo medio, donde algunos trabajadores consideran que el sistema está diseñado para consolidar como fijos a los actuales encuestadores vinculados al CIS. Incluso se citan testimonios que cuestionan la transparencia del proceso.

La empresa pública, por su parte, defiende que la convocatoria responde a la normativa de empleo público y a la necesidad de estabilizar plantillas tras años de encargos del CIS, asegurando que los seleccionados serán trabajadores indefinidos destinados exclusivamente a este servicio.

La misma empresa con la que Ábalos colocó a Jésica

En este contexto, se recurre habitualmente a Tragsatec como vía de contratación dentro del sector público para prestar servicios a otros organismos, un modelo que ha generado controversia en distintas ocasiones. Entre los casos más señalados se encuentra el de Jésica Rodríguez, vinculada al entorno del exministro José Luis Ábalos, que fue contratada por la empresa pública para un encargo relacionado con Adif, aunque nunca llegó a desempeñar las funciones previstas.

Este tipo de mecanismos habría sido clave para estructurar contrataciones dentro del sector público instrumental, donde empresas como Tragsatec actúan como intermediarias de personal para distintos organismos.