El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido de manera tajante la dimisión inmediata de la actual ministra portavoz, Pilar Alegría, tras las recientes revelaciones periodísticas sobre el escandaloso episodio ocurrido en el Parador de Teruel. Azcón se ha hecho eco de una información que aporta nuevos detalles sobre una fiesta con prostitutas en la que habría participado el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, en un momento de severas restricciones para el resto de los españoles.

Azcón ha recordado con dureza las intervenciones previas de Alegría, quien en aquel entonces desempeñaba el cargo de delegada del Gobierno en Aragón, "lo que tendría que hacer es dimitir".

Según el dirigente del PP, la hoy ministra negó sistemáticamente la existencia de tales hechos, llegando a afirmar en una comisión de investigación en el Senado que no podía saber nada de algo que, según su versión, simplemente no había ocurrido. "La señora Alegría miró para otro lado".

Para Azcón, la posición de Alegría es absolutamente insostenible, puesto que como máxima autoridad del Estado en la región tenía bajo su mando a la Policía Nacional y debía estar al tanto de lo que sucedía en un establecimiento público como es un parador.

El relato de los hechos resulta especialmente hiriente para la opinión pública, ya que la citada orgía se habría producido en un contexto de crisis sanitaria, con la población confinada y obligada a portar mascarillas. Mientras los ciudadanos cumplían con las normas impuestas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, uno de sus ministros más cercanos presuntamente utilizaba dinero público para pagar los desplazamientos de prostitutas. Azcón ha denunciado esta hipocresía intolerable de un Gobierno que exigía sacrificios heroicos a los españoles mientras sus miembros se entregaban al desenfreno en dependencias estatales. "La ciudad de Teruel y su Parador no merecen ser conocidos por qué un ministro socialista hiciese fiestas con prostitutas", ha afirmado.

El líder aragonés ha subrayado que Pilar Alegría empeñó su palabra ante las instituciones al asegurar que, si se demostraba que había mentido o que los hechos eran ciertos, abandonaría su cargo. Por ello, Azcón considera que hoy es el día en que la ministra debe cumplir su promesa y dimitir por haber faltado a la verdad ante todos los aragoneses. Para el presidente regional, el encubrimiento de estas prácticas por parte de la entonces delegada del Gobierno supone una traición institucional que no puede saldarse sin asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel.

Finalmente, Jorge Azcón ha hecho un llamamiento a la dignidad institucional, instando a Pilar Alegría a que "asuma sus responsabilidades".