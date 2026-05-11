La Generalidad de Illa afronta otra crisis: oleada de paros en la enseñanza en pleno final de curso

El gobierno de la Generalidad afrontará a partir de este martes 12 de mayo una nueva crisis de grandes dimensiones. Una oleada de paros por los sindicatos mayoritarios en la educación, con los independentistas de USTEC (Unió Sindical de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament de Catalunya) a la cabeza. Mañana, el 27 de mayo y el 5 de junio la huelga será en todos los centros de la región. Después, cada zona educativa contará con dos días más de huelga. Por ejemplo, en el Bajo Llobregat, además de los tres días mencionados, habrá huelga el 13 y el 29 de mayo. En Gerona, el 14 de mayo y el 1 de junio. El calendario se ha trazado con la intención de que no afecte al puente de la segunda Pascua, el lunes 25 de mayo.

Estas convocatorias responden al enorme malestar entre los docentes por sus condiciones salariales y laborales, pero vienen agudizadas por tres factores. El primero, el acuerdo al que llegó el Govern de Salvador Illa con CCOO y UGT, que no son los mayoritarios en el sector, para subir los salarios y mejorar sus condiciones. En virtud de ese pacto, la Generalidad comprometía un gasto de 2.000 millones de euros en una subida salarial de 3.000 euros al año y prometía reducir el número de alumnos por clase. USTEC, el sindicato Professors de Secundària y la CGT consideran que se trata de un pacto a la baja adoptado sin tenerles en cuenta y exigen una nueva negociación.

Infiltración policial

El segundo factor es la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de profesores en la que se debatía el calendario de movilizaciones. Se trataba de dos 'mossas' que dijeron trabajar como profesoras pero no pudieron sostener su versión ante un profesor del colegio en el que supuestamente ejercían. Este episodio, sucedido en el IES Pau Claris de Barcelona el pasado miércoles ha desatado las iras de los sindicalistas. USTEC ha anunciado que denunciará al gobierno catalán en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por vulnerar los derechos fundamentales.

La infiltración policial ha provocado un terremoto político. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, exige el cese del director general de la policía, Josep Lluís Trapero, mientras que Junts tira por elevación y consideran que Illa debería cesar a las consejeras de Interior, Núria Parlon, y Educación, Esther Niubó. Tanto Illa como Parlon han salido en defensa de Trapero. La consejera trata de reorientar las responsabilidades a los mandos operativos, estamento que tiene todos los números para asumir las responsabilidades con algún cese.

En cuanto al tercer factor, se trata del plan piloto para enviar agentes de los Mossos de paisano y sin el arma reglamentaria a los centros educativos más conflictivos. La intención de la Generalidad con este plan es que esos agentes formen parte del claustro y eviten casos de violencia entre los alumnos y de los alumnos a los profesores. El experimento se iba a desarrollar en catorce centros, pero la mitad ha pedido quedar fuera del programa aunque inicialmente esos colegios se habían presentado voluntarios.

Una sucesión de crisis

Pero la crisis en la educación en Cataluña es una de tantas a las que debe hacer frente el ejecutivo catalán. La peste porcina lejos de estar controlada ha obligado a modificar una etapa del Tour de Francia con salida en Barcelona para no atravesar una zona en cuarentena. Los trenes siguen circulando con muchos problemas y retrasos. Rodalies ha dejado de ser gratis pero su situación dista de estar normalizada. La inseguridad se traduce en episodios como el de la mujer china asesinada en Esplugas por un individuo que según los Mossos sufría un brote psicótico y cuyo crimen, alegan, no puede ser considerado terrorismo. Ese mismo fin de semana hubo otro muerto por apuñalamiento en Barcelona y un tiroteo relacionado con las drogas en Hospitalet.

Salvador Illa, mientras tanto, procura disimular y se centra en la negociación con ERC para aprobar sus primeros presupuestos antes de irse de vacaciones de verano. En caso de que lo consiga, se da por descontado que serán los únicos de la legislatura y que con ellos intentará llegar hasta la preceptiva convocatoria de elecciones, en la primavera de 2028.