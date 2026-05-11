Vox descarta la abstención si Juanma Moreno se queda al borde de la mayoría absoluta

A menos de una semana para que los andaluces voten, Vox ha anunciado que descarta abstenerse para investir como presidente de Andalucía a Juanma Moreno si se queda a las puertas de conseguir la mayoría absoluta en las elecciones de este domingo. "En ningún caso", ha confirmado el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, que ha insistido en que la base para negociar con Juanma Moreno será la prioridad nacional acordada con el PP en Extremadura y Aragón.

En rueda de prensa este lunes, Fúster ha expresado su deseo de que el candidato del PP y actual presidente autonómico no alcance la mayoría absoluta. "Ojalá le falten cinco o diez escaños", ha deseado. Si se da ese caso, el portavoz ha asegurado que Vox negociará con el Partido Popular como ya han hecho en Extremadura y Aragón, donde ha habido pacto de gobierno y como están haciendo en estos momentos en Castilla y León.

"Ojalá que Juanma Moreno no consiga la mayoría absoluta por el bien de los andaluces, pero no va a haber ningún problema en ponernos de acuerdo con Juanma Moreno en el futuro", ha precisado, insistiendo en que la base para negociar será la prioridad nacional acordada con el PP en Extremadura y Aragón.

En este sentido, conviene señalar que la mayoría absoluta del Partido Popular pende de un hilo. Así lo señalan la mayoría de las últimas encuestas electorales, que vaticinan que Juanma Moreno puede revalidar su mayoría absoluta por la mínima. Y es que, según los sondeos, hay varios escaños bailando por muy pocos votos y aún muchos andaluces dudando sobre a qué partido votar.

Sobre las expectativas electorales del partido de Santiago Abascal, Fúster ha reconocido que el candidato del PP "puede tener la absoluta a su alcance", y ha dicho que prefiere los sondeos que muestran un crecimiento limitado de su formación por "responder de verdad a la realidad", marcando distancias con las expectativas "artificiales" que les fueron adjudicadas en las elecciones de Castilla y León, en las que Vox frenó su racha alcista. "Es un error ponernos a decir si vamos a subir mucho, bajar o quedarnos igual: el veredicto será el 17 de mayo", ha dejado caer Fúster.