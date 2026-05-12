Cuesta denuncia "la peor de las corrupciones": el abandono de Sánchez a la Guardia Civil

Carlos Cuesta ha dedicado el editorial de La Noche de Cuesta de este martes en esRadio a lo que ha calificado como "la peor de las corrupciones": el abandono sistemático al que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a la Guardia Civil, un cuerpo que dejó más de 200 vidas en la lucha contra ETA y que hoy afronta nuevos asesinatos sin medios, sin respaldo político y sin el reconocimiento que merece.

La última bajeza del Gobierno ha sido la respuesta institucional ante la muerte de dos guardias civiles durante una operación contra narcolanchas en Huelva. La todavía vicepresidenta María Jesús Montero, en plena campaña electoral en Andalucía, calificó lo ocurrido de "accidente laboral", equiparando la muerte en combate contra el narcotráfico a "una caída por una escalera". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, utilizó idéntica expresión: "un trágico accidente en acto de servicio".

🔴 #Editorial de @carloscuestaLD: Así trata el Gobierno a los guardias civiles que luchan contra el narcotráfico pic.twitter.com/0V3mMPzCbX — La Noche de Cuesta (@lanochedecuesta) May 12, 2026

Carlos Cuesta ha sido tajante: "Ni gota de vergüenza, ni gota de humanidad, ni gota de respeto". Ha recordado que la propia Fiscalía, la de Peramato, no ha cerrado la línea de investigación por posible asesinato. Y ha explicado por qué la denominación importa: si se reconoce que es un asesinato, el Gobierno estaría obligado a reforzar medios, incrementar armamento y autorizar su uso. Si es un accidente, no hay nada que hacer. "Así no hay que incrementar los medios, no vaya a ser que tengamos que darles armas largas", ha dicho.

Sin chalecos, sin armas, sin respaldo

Cuesta ha detallado la situación material en la que los agentes afrontan la lucha contra el narcotráfico. Los guardias civiles que se embarcan contra las narcolanchas deben elegir entre ponerse el chaleco antibalas, que los hundiría si caen al agua, o no ponérselo y arriesgarse a morir de un disparo. Existen chalecos con flotabilidad y protección balística. España tiene capacidad económica para adquirirlos. "Alguien ha tomado la decisión de que en esa lucha contra las narcolanchas, nuestros guardias no vayan con esos chalecos", ha afirmado.

A esa carencia se suma la prohibición de disparar a los motores de las narcolanchas. "¿Cómo frenas una narcolancha? ¿Rezando?", ha preguntado, y ha subrayado que los narcos conocen perfectamente esas limitaciones y las explotan deliberadamente, de manera que fuerzan maniobras que acaban en accidentes trágicos. "Al haber una intención, salta de accidente a asesinato".

Una Guardia Civil abandonada

Cuesta ha trazado una línea cronológica de las decisiones que revelan una estrategia deliberada contra el cuerpo. Nada más llegar al poder, Pedro Sánchez destituyó a Manuel Sánchez Corbí, responsable de la UCO, la unidad de élite especializada en investigar la corrupción. Después fue el turno de Diego Pérez de los Cobos, al que el Gobierno pidió información reservada sobre la causa judicial del 8M para interferir en la instrucción. Al negarse y cumplir con su deber, fue apartado y se le bloqueó el ascenso a general.

Más adelante se eliminó la unidad OCON-Sur, especializada en el combate al narcotráfico en el sur de España. El pretexto fue una grabación de un teniente coronel que estaba realizando exactamente lo que debe hacer un agente: obtener información. "Imaginémonos que había un garbanzo negro. Muy bien, hay que eliminar todo el puchero. Y repito, si quitas a esa gente, pondrás a otros. ¿Se ha puesto a nadie? No". La pregunta que ha lanzado a continuación es directa: Marruecos, socio preferente de este Gobierno, es el principal proveedor de marihuana que entra en España.

Cuesta ha querido dejar claro que el discurso del abandono no es exclusivo de los socios de Gobierno. Ha reproducido las palabras de Alfonso García Rodríguez, senador del PSOE, que ante representantes de la Guardia Civil señaló que el reconocimiento como profesión de riesgo "se lo deben merecer y ganar en cada momento", añadiendo la expresión "por mis galones". "Tú no tienes ni galones ni tienes nada que rime", ha respondido Cuesta, que ha insistido en que esto no es Bildu ni Esquerra: "Esto es el Partido Socialista Obrero Español".

Ha recordado también los audios de la cloaca del PSOE en los que, al hablar del teniente coronel Balas, uno de los investigadores de corrupción más destacados del cuerpo, se escucha la frase: "Con una cosa que te dé ya está muerto. Mejor me lo pones". Y ha señalado que ni Pedro Sánchez ni Fernando Grande-Marlaska asistieron al funeral por los dos últimos guardias civiles asesinados.

Nuestro pesar, solidaridad y cariño a las familias de los agentes de @guardiacivil fallecidos. En nombre de la sociedad española, nuestro reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se juegan hasta la vida por garantizar nuestra seguridad y bienestar. pic.twitter.com/lyiQpeNlhV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 10, 2026

De fondo se halla una realidad tan terrible como evidente: los socios del Gobierno odian a la Guardia Civil porque combatió a ETA y porque frenó el golpe separatista del 1 de octubre. Bildu, Esquerra y Junts no se lo perdonan. Y Sánchez, como "conducto de transmisión de todos los odios contra España", ha convertido esa vendetta en política de Estado: reducción de medios en Cataluña, País Vasco y Navarra, eliminación de unidades de élite, negativa al reconocimiento como profesión de riesgo y, en último término, el silencio ante sus muertos. "Este Gobierno y sus socios detestan a la Guardia Civil porque representa lo mejor de España. Y quien desprecia a España no puede respetar aquello que ensalza lo mejor de ella", ha concluido.