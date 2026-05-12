Demoledor informe del fiscal Bermejo contra la familia Pujol: organización criminal y herencia falsa

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha invertido cuatro horas en desgranar con detalles y pormenores los procedimientos de una auténtica mafia, una organización criminal en la que los papeles estaban perfectamente repartidos y delimitados.

La familia Pujol era una banda, según las conclusiones del fiscal, que cobraba mordidas del 3% desde la época de los Juegos Olímpicos, ocultaba el dinero de las comisiones y de los trabajos ficticios de Jordi Pujol Ferrusola en Andorra y se distinguía por operar coordinadamente bajo la batuta de la ya fallecida Marta Ferrusola, la "madre superiora" de la "sagrada familia" catalana. El primogénito era el brazo ejecutor y Jordi Pujol i Soley, ahora un anciano incapaz de defenderse, el elemento sustancial de la organización, el presidente de la Generalidad desde 1980 hasta 2003, años en los que ejerció no sólo el poder político sino que se erigió en un ejemplo de austeridad y honradez mientras su familia acaparaba una fortuna. Pujol, una cortina de humo que camuflaba los desmanes corruptos de su esposa e hijos.

Según Bermejo, el patrimonio oculto de los Pujol asciende a 38 millones de euros, una fortuna que no tiene su origen en la deixa (legado) del abuelo Florenci Pujol para sus nietos porque tal herencia es un invento para intentar justificar un dinero que procedía de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y contratos.

"España nos roba" y los Pujol

Mientras el nacionalismo acuñaba el eslogan de "España nos roba", los Pujol defraudaban a la Hacienda Pública y robaban a manos llenas. Una contradicción que Bermejo ha utilizado para arrancar su larga exposición. El fiscal ha dejado claro que a los Pujol no se le ha investigado por su ideología, ha reprochado a las defensas que trataran de inducir al tribunal hacia la tesis de una causa política y ha señalado que si el juicio se ha retrasado no ha sido por culpa de los instructores sino por las acciones dilatorias de los abogados de la familia.

En sus conclusiones, Bermejo ha señalado que no hay documentación alguna que avale la teoría de la deixa que según Pujol su padre depositó en Andorra por si la familia se veía obligada a huir de España por culpa de la actividad política. Tampoco hay documentación que pruebe las labores de consultor e intermediario de Jordi Pujol Ferrusola. El dinero, según el fiscal, comenzó a fluir a partir de 1990, una época de febril actividad constructora en Cataluña para los Juegos que se iban a celebrar con sede en Barcelona.

Sin documentación

Empresas relacionadas con los Pujol como Copisa, Emte e Isolux eran las que abonaban facturas más voluminosas por trabajos supuestamente realizados por Jordi Pujol Ferrusola sobre los que no existe la más mínima constancia. Asesoramientos e intermediaciones en los más variados campos de la ingeniería, la construcción, el tratamiento de residuos, la energía... El primogénito entendía de toda.

Bermejo ha llegado a decir que si hubiera habido constancia de una herencia que justificara el inicio de la fortuna "este fiscal se habría levantado y se habría ido". Nunca habría existido el caso Pujol. Pero nada más lejos de la realidad.

Ha insistido en varias ocasiones en que no ha habido una persecución ideológica sino contra una organización criminal. También ha reprochado a las defensas que citaran a declarar a Victoria Álvarez, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola que denunció los manejos financieros de la familia, y que después todas descartaran su comparecencia como testigo. Después se ha extendido en decenas de movimientos bancarios, millones de pesetas en los noventa y millones de euros con el paso de los años, ingresos fabulosos sin justificación alguna, un entramado clientelar tejido por una organización en cuya cúspide se situaba Pujol padre, el presidente de la Generalitat, el gran ausente del juicio a su familia en la Audiencia Nacional.

El fiscal mantiene las peticiones de cárcel: 29 años para el primogénito; 18 para su exesposa, Mercè Gironès; 14 para el resto de hermanos y nueve para los empresarios.