El Gobierno deja vendida a la Guardia Civil ante el narcotráfico: "Tardan tres horas en autorizar una persecución"

El subinspector de Policía y portavoz de JuntosPOLGC, Alfredo Perdiguero, ha intervenido en una entrevista en el programa de esRadio, La Noche de Cuesta, en la que ha expresado su indignación por la situación que, según denuncia, viven los agentes de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico en el sur de España.

Durante la conversación, Perdiguero ha puesto el foco en la falta de medios materiales y humanos, asegurando que los agentes deben enfrentarse a narcolanchas "con semirrígidas de 9 metros y dos compañeros", frente a embarcaciones de los narcos mucho más potentes. "No se les protege, no tienen medios", ha lamentado, insistiendo en que llevan años reclamando mejoras sin respuesta suficiente.

También ha criticado duramente el cierre de la unidad OCON-SUR, a la que atribuye importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico. Según ha señalado, su desmantelamiento ha debilitado la operatividad en la zona y ha cuestionado las decisiones del Ministerio del Interior en este ámbito, sugiriendo que la desaparición de la unidad "beneficia" a terceros.

La burocracia, un impedimento más

Otro de los puntos más críticos ha sido la supuesta burocracia en las operaciones contra el narcotráfico. Perdiguero ha asegurado que la autorización para el uso de medios como patrulleras puede demorarse "hasta tres horas", lo que, según él, hace ineficaz cualquier persecución. "¿Tú crees que en tres horas van a esperar los narcos?", ha cuestionado.

El subinspector también ha denunciado las restricciones operativas, como la imposibilidad de disparar contra motores de narcolanchas, lo que, según ha explicado, obliga a esperar a que se agote el combustible de las embarcaciones para poder interceptarlas. "Es tan simple como eso", ha resumido.

Perdiguero ha mostrado su malestar con las declaraciones de la candidata socialista María Jesús Montero, criticando lo que considera una falta de reconocimiento a la gravedad de las situaciones que enfrentan los agentes.