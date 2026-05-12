El Gobierno elude responder sobre Zapatero y la corrupción: "Actuamos con transparencia en la gestión de dinero público"

La sesión de control al Gobierno en el Senado ha estado centrada en la corrupción y, más en concreto, en el caso Plus Ultra y el posible blanqueo de capitales de José Luis Rodríguez Zapatero. Preguntado por la portavoz del PP, Alicia García, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se limitaba a decir que "actuamos con transparencia en la gestión del dinero público", sin nombrar siquiera al expresidente.

El PP le reprochaba el caso de José Luis Ábalos, el de Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez, la Sepi y la larga lista de casos que afectan al entorno del presidente, sin obtener respuesta alguna. El titular de Economía sí se explayaba algo más en lo referente a las modificaciones presupuestarias y el uso de fondos europeos para el pago de pensiones. "Los fondos se destina sólo al plan de recuperación", ha dicho.

García le reprochaba también al ausencia de ministros en el funeral de dos guardias civiles en Huelva, que murieron durante la persecución de narcolanchas, a lo que Cuerpo se limitaba a mostrar solidaridad con sus familias, sin pedir perdón por su actuación. Minutos antes, la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, tenía que rectificar después de haber dicho que se trató de "un accidente laboral".

Sin salirse del tono plano que le caracteriza, y con el que el ministro pretende simular talante, Cuerpo ha eludido también abordar ninguna de las cuestiones de carácter político que le han formulado durante la sesión de control, pese al reproche del grupo popular en el Senado, que le recordaba que por razón de su cargo de vicepresidente debe abordar estos temas. "Usted preside el Consejo de Ministros cuando se ausenta el presidente", le apostillaban.

El ministro, como ha ocurrido también en el Congreso, sólo se centra en responder en lo referente a la economía, sin salirse del guion, con el objetivo de potenciar un supuesto perfil técnico alejado de la refriega política. En este sentido, ha evitado aclarar también la actuación con el hantavirus, sacando pecho de la gestión.