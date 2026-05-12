El intento de Mónica García de responder en inglés a los medios internacionales

Durante su comparecencia en Canarias para informar sobre la crisis del hantavirus en el crucero MV Hondius, la ministra de Sanidad, Mónica García, decidió lanzarse a las aguas del inglés, aunque pronto descubrió que la corriente era más fuerte de lo que esperaba.

Todo comenzó con una calma aparente. García llevaba su intervención inicial meticulosamente escrita, alternando el castellano con un inglés ensayado que mantenía el tipo. El problema, como suele ocurrir, llegó cuando el guion desapareció y la realidad tomó la palabra. Al abrirse el turno para los corresponsales extranjeros, la fluidez de la ministra sufrió un apagón repentino. Ante preguntas directas sobre los protocolos a pie de barco y el seguimiento de los pasajeros, García entró en una fase en la que comenzó a necesitar que le echasen una mano.

Las pausas prolongadas, las repeticiones y los titubeos se convirtieron en los protagonistas. Fue entonces cuando entró en juego el sistema de "ayuda en carretera" del Gobierno. Su número dos, Javier Padilla, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se convirtieron en improvisados traductores y apuntadores. Entre susurros y miradas cómplices, le iban "chivando" algunos conceptos para que la ministra pudiera hilvanar frases como "all the protocols will be assessed" o "monitoring all the persons... all the people".

Uno de los momentos más curiosos se produjo ante una pregunta sobre el proceso a seguir una vez los pasajeros bajasen del barco y respecto a la evaluación de los mismos. En ese momento, Mónica García tuvo que girarse literalmente hacia sus compañeros para descifrar qué le estaban consultando. Entre el "eee..." y el "well...", la delegación española ofreció una imagen de trabajo en equipo digna de mención, aunque quizá no por las razones que el Ministerio de Sanidad hubiera deseado. Al final, la ministra logró capear el temporal, demostrando que, si bien el inglés no es su fuerte, siempre tendrá a un compañero de gabinete cerca para evitar que el naufragio sea total en las costas canarias.