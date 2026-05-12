El PP, a degüello contra Montero por calificar de "accidente laboral" el asesinato de dos guardias civiles en Huelva

El vicesecretario del PP Elías Bendodo ha criticado duramente a María Jesús Montero por decir que los guardias civiles que murieron en "acto de servicio" lo hicieron en un accidente laboral: "Demuestra su falta de humanidad", ha asegurado en declaraciones a medios durante la campaña.

"Murieron en acto de servicio, defendiéndonos a todos del narcotráfico", ha defendido, recordando que "no es un accidente laboral, como si se hubieran olvidado ese día de ponerse el cinturón de seguridad o se hubieran resbalado al subir a la patrullera". Por ello, ha exigido una rectificación y que pida perdón a las familias y a los españoles.

El PP ha presentado un plan de acción urgente contra el crimen organizado con medidas como restaurar la unidad de élite de la Guardia Civil, reformar el marco penal, declarar el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz zona de especial singularidad operativa o considerar profesión de riesgo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Esperamos una respuesta inmediata del Gobierno", ha dicho Bendodo.

El PP ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que comparezca en el Congreso para explicar lo sucedido en Huelva. "Si el Gobierno no está cerca del dolor de los familiares de las víctimas, que por lo menos esté al lado de las soluciones", ha asegurado Bendodo, que ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez se ausentara en los funerales de dos tragedias, el accidente ferroviario de Adamuz y la muerte de los dos guardias civiles de Huelva: "Es una falta de empatía y de sensibilidad".

"Lo que pedimos al presidente del Gobierno es que al menos se remangue, que tenga en cuenta el plan contra el narcotráfico del PP, dé apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad y que tome de una vez medidas. ¿Cuántos guardias civiles tienen que perder la vida para que el Gobierno reaccione?", se ha preguntado.

Bendodo ha aprovechado también para señalar a la candidata socialista por sus "dos mochilas" de corrupción: la de Andalucía con Chaves y Griñán, y la de Madrid "donde está metida en todos los escándalos del sanchismo". El PP recuerda que la trama del PSOE se embolsó 1,8 millones de euros por la reparación de los tirantes del puente sevillano:

"Resulta que la empresa era de Santos Cerdán, mano derecha de Sánchez en el partido, y resulta, además, que tenía un solo trabajador para facturar, que para más inri era el cuñado de Santos Cerdán", ha dicho Bendodo.