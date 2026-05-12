El PP exige explicaciones a Sánchez por el papel de Zapatero en Plus Ultra

La vicesecretaria jurídica, Cuca Gamarra, ha exigido a Pedro Sánchez que aclare las investigaciones que existen sobre José Luis Rodríguez Zapatero, de las que informó hace meses Libertad Digital: "No caben más silencios, estamos hablando de rescates millonarios a través de fondos de los Presupuestos Generales del Estado en los que podría haber intervenido Zapatero y, además, haber cobrado por ello", ha dicho.

El PP reprocha al presidente haber comparecido esta mañana por el hantavirus, junto al presidente de la OMS, y haber guardado silencio. "Nada de lo que presuntamente ha hecho Zapatero podría haberlo hecho sin Sánchez", ha criticado Gamarra ante las informaciones que vinculan al expresidente con operaciones de blanqueo de capitales a gran escala.

El PP emplaza a Zapatero a que también dé explicaciones, coincidiendo con la campaña andaluza, en la que está participando acompañando a María Jesús Montero, y recuerda las "mentiras" que Zapatero dijo durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, donde negó toda vinculación con el rescate de Plus Ultra.

"Hablamos de ese Partido Socialista de Andalucía que tiene vinculación con la corrupción de la mano del gran caso de los ERE y hablamos de la señora Montero, que hasta hace nada era responsable de Hacienda y, por tanto, de que todos estos delitos por los que presuntamente se estaría investigando a Zapatero no ocurran en nuestro país", ha destacado.

"Quien puede decirnos y nos debe confirmar si intervino o no Zapatero es el propio presidente del Gobierno", ha dicho Gamarra, que ha pedido a Sánchez que diga si sabía que detrás del rescate de Plus Ultra "estaba un expresidente del Gobierno mediando" y si cuando nombró a Zapatero como "sucesor de Cerdán" para llevar las relaciones del PSOE con otros partidos "era consciente de todas estas investigaciones judiciales que conocemos y que ahora se están llevando a cabo".

El PP ha exigido "transparencia" para que los españoles sepan si Zapatero ha mentido en la Comisión de Investigación del Senado cuando decía que no tenía que dar ningún tipo de explicación o cuando dijo que no tenía patrimonio oculto.