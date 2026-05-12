Feijóo propone prohibir las redes sociales a menores de 14 y sancionar a influencers que vulneren sus derechos

Alberto Núñez Feijóo ha tomado la iniciativa en lo referente a redes sociales y, a falta de que Pedro Sánchez concrete algo del plan que anunció en febrero, el PP ha puesto en marcha su paquete de medidas que anunciarán, previsiblemente, esta semana, según ha podido saber Libertad Digital.

Entre ellas, la prohibición de abrir cuentas en redes sociales a menores de 14 años, y con autorización parental hasta los 16, se establecerá un horario de descanso digital por el que las plataformas bloquearán el acceso a menores entre las 22:00 y las 08:00 horas y se podrá configurar un tiempo máximo de uso para los menores de 16.

El plan se anunciará después de que este lunes, el presidente del PP recibiera en la sede de la calle Génova a la Plataforma Control Z, formada por sociedades médicas, expertos en salud mental, asociaciones civiles y medios de comunicación que busca promover un uso responsable de la tecnología y combatir la hiperconexión digital, especialmente entre niños y adolescentes.

Bajo el nombre de 'Escudo Digital para la Infancia y la Adolescencia', el objetivo del proyecto promovido por el PP es alcanzar un uso de las redes sociales y otras apps potencialmente adictivas más responsable y sostenible con recordatorios y pausas programadas para evitar el scroll infinito y proteger la atención como capacidad esencial para un desarrollo cognitivo adecuado.

Penas más duras para influencers

En cuanto al endurecimiento de las penas, el PP propone reformar el Código Penal para mejorar la respuesta ante los ilícitos en el entorno digital (grooming agravado, suplantación de identidad digital, difusión de deepfakes con menores, ciberacoso, incitación a la autolesión, al suicidio o a conductas nocivas para la salud y outing sexual, etc.).

En cuanto el régimen sancionador, se endurecerá para los creadores de contenido y plataformas que vulneren los derechos de los menores. "Ante la pasividad demostrada por el Gobierno en la reforma del Estatuto de la CNMC, que ha provocado el inicio de un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea, se harán las modificaciones legales necesarias para que esta pueda ejercer la actividad investigadora y sancionadora", señala el PP.

Para las grandes plataformas, la CNMC podrá iniciar la investigación preliminar y derivarla luego a la Comisión Europea para la imposición de medidas cautelares y las sanciones correspondientes. La DSA prevé sanciones de hasta el 6% de la facturación global anual.

Se establecerán medidas de inhabilitación especial para empleo o cargo público, penas accesorias, medidas de seguridad y cautelares para quienes cometan delitos contra menores en el ámbito digital. Y se modificará la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor para incorporar, entre otras, medidas de alejamiento digital y prohibición de comunicación, acceso o uso en entornos digitales respecto a los menores infractores.

Además, se reforzarán los instrumentos jurídicos a disposición de los padres con la reforma del Código Civil en materia de patria potestad para garantizar que el ejercicio de funciones de control parental proporcionales y guiadas por el interés superior del menor, sean eficaces e incremente la seguridad jurídica.

Se promoverá la formación en riesgos digitales a jueces y fiscales de menores y especialistas en violencia contra la infancia y adolescencia, así como la dotación de más medios técnicos, materiales y humanos. También se reforzarán las unidades contra los ciberdelitos en Policía Nacional y Guardia Civil con mayor dotación de medios materiales y humanos.