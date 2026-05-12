La Guardia Civil estalla contra Montero: "El accidente laboral es ella en sí. Han asesinado a mis compañeros"

La indignación en la Guardia Civil por las palabras de María Jesús Montero sobre la muerte de los dos agentes arrollados por una narcolancha en aguas de Huelva sigue creciendo. El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva, Lucas Lavilla, ha cargado con dureza este martes contra la vicepresidenta del Gobierno durante una entrevista en el programa de esRadio, En Casa de Herrero, donde ha asegurado que calificar lo ocurrido como un "accidente laboral" supone "un insulto" para los agentes y sus familias.

Visiblemente molesto, Lucas Lavilla ha rechazado cualquier intento de rebajar la gravedad de lo sucedido y ha defendido que los dos guardias civiles fallecieron mientras perseguían a narcotraficantes y jugándose la vida en acto de servicio. "Mis compañeros no estaban jugando al tenis ni subidos a un andamio. Estaban persiguiendo delincuentes", ha afirmado antes de rematar con una de las frases más contundentes de la entrevista: "Lo que han hecho con mis compañeros ha sido asesinarlos".

El representante de AUGC ha ido todavía más lejos al valorar las declaraciones de Montero y ha llegado a decir que "el accidente laboral es ella en sí", reprochando además al Gobierno que siga negándose a reconocer como profesión de riesgo el trabajo de policías nacionales y guardias civiles. A su juicio, resulta "incongruente" que el Ejecutivo hable ahora de proteger los riesgos laborales cuando, según ha denunciado, lleva años ignorando las reclamaciones de los agentes destinados a la lucha contra el narcotráfico.

❓ ¿"Accidente laboral", Sra. Montero @psoeandalucia? 📸 Esta no es la imagen de Huelva. Son otras embarcaciones del Servicio Marítimo. Las que tuvieron más suerte. ☠️ Una narcolancha. Dos familias rotas. De Barbate a Huelva, el patrón es siempre el mismo: violencia… pic.twitter.com/89H2E9yp5E — AUGC Guardia Civil 🇪🇸 (@AUGC_Comunica) May 12, 2026

Una reivindicación "de hace más de diez años"

Durante la conversación con Luis Herrero, Lavilla ha insistido en que la falta de medios en Cádiz y Huelva no es algo nuevo ni consecuencia de un hecho puntual. "Llevamos más de diez años solicitando la zona de especial singularidad para Cádiz y Huelva", ha recordado, alertando de que ambas provincias se han convertido en una de las principales puertas de entrada de droga a Europa.

Según ha explicado, los agentes trabajan en una situación de clara inferioridad frente a las organizaciones criminales, tanto por medios materiales como por capacidad operativa. "Las embarcaciones que tenemos no están preparadas para este tipo de actuaciones", ha denunciado, señalando que las patrulleras actuales no permiten afrontar abordajes con seguridad ni responder en igualdad de condiciones a las narcolanchas.

Lavilla ha asegurado además que las reivindicaciones de los agentes no responden a cuestiones salariales o corporativas, sino a una cuestión básica de supervivencia. "Lo más importante de un guardia civil es su vida y eso es lo primero que tiene que proteger el Estado", ha afirmado.

"El silencio les sale más barato"

El portavoz de AUGC ha lamentado también la falta de respuesta política pese a las reiteradas denuncias realizadas por asociaciones y sindicatos policiales durante años. "Con el silencio se ahorran dinero y discusiones", ha señalado, criticando la actitud del Ministerio del Interior ante unas reclamaciones que, según ha dicho, se vienen produciendo desde hace más de una década.

En ese sentido, ha recordado el informe elaborado por agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil hace casi un año —y revelado ahora por ABC— en el que ya se alertaba de graves carencias operativas y del riesgo extremo al que estaban expuestos los agentes que patrullan las costas andaluzas.

Lavilla también ha criticado la ausencia de miembros del Gobierno en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos. Aunque ha reconocido la presencia de mandos del Instituto Armado y responsables de Seguridad, ha lamentado que ningún ministro acudiera al acto. "No sé qué hace falta para que vengan a ver a dos guardias civiles fallecidos", ha reprochado.