Nuevas investigaciones judiciales vinculan a Zapatero con el blanqueo de capitales al margen de Plus Ultra

Una exclusiva publicada por El Confidencial sitúa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de nuevas investigaciones judiciales relacionadas, presuntamente, con operaciones de blanqueo de capitales y movimientos internacionales de fondos.

Según la información adelantada por este diario, las pesquisas apuntan a que el exlíder socialista habría utilizado sociedades instrumentales y testaferros para mover dinero entre distintos países. Las investigaciones se encontrarían en una fase avanzada y habrían permitido detectar supuestos activos inmobiliarios ocultos vinculados al expresidente.

Además, según la información de El Confidencial, estas diligencias irían más allá del conocido caso Plus Ultra. De hecho, una de las claves de la información es que las nuevas líneas de investigación no se centrarían únicamente en el rescate de la aerolínea, sino en presuntas actividades económicas desarrolladas durante años al margen de la compañía aérea. A pesar de esto, Zapatero ha negado en anteriores ocasiones cualquier irregularidad y mantiene que todos sus trabajos de consultoría fueron legales y respondían a servicios reales.

Un entramado internacional de blanqueo de capitales

Precisamente ese es el punto que conecta con las revelaciones publicadas ayer por La Radioteca en su serie especial sobre el caso Plus Ultra. La investigación radiofónica, dirigida por Dieter Brandau, repasó cómo el rescate de la aerolínea aprobado por el Gobierno en marzo de 2021 acabó derivando en investigaciones judiciales y policiales sobre un presunto entramado internacional de blanqueo de capitales con conexiones en Venezuela, Panamá, Gibraltar y Suiza.

La Radioteca explicó además que el procedimiento judicial sobre Plus Ultra terminó archivado en España por diferentes decisiones procesales, mientras otras fiscalías internacionales continuaban investigando la supuesta trama financiera detrás de la compañía aérea.

En ese contexto apareció el nombre de Zapatero, señalado por distintos medios debido a su relación con empresarios investigados y por los pagos recibidos desde la sociedad Análisis Relevante SL, administrada por Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente.

Autorización de la SEPI

La principal novedad desvelada por La Radioteca fue que la SEPI autorizó el 21 de noviembre de 2025 la salida de los accionistas venezolanos de Plus Ultra sin exigir previamente la devolución de los 53 millones de euros del rescate público. La propia aerolínea confirmó por escrito esa cronología a preguntas del programa, detallando que la operación accionarial quedó supeditada al visto bueno del organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda.

Según la información difundida ayer, ese cambio de criterio se produjo mientras ya existían investigaciones por presunto blanqueo de capitales sobre los propietarios de la compañía y apenas semanas antes de las detenciones practicadas por la UDEF contra directivos de Plus Ultra y contra Julio Martínez. En esRadio también se recordó que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, evitó explicar en el Senado quiénes eran los accionistas reales de la aerolínea pese a las preguntas formuladas por la oposición.

Otro de los puntos destacados en la serie fue el silencio de Plus Ultra sobre su relación económica con Análisis Relevante, la sociedad vinculada al entorno de Zapatero. La compañía rechazó facilitar detalles sobre los pagos realizados alegando el secreto de sumario y el consejo de sus abogados. Además, la investigación radiofónica incidió en la relevancia de las fechas: la autorización de la SEPI, la reunión mantenida entre Zapatero y su amigo Julio Martínez en El Pardo y las posteriores detenciones practicadas por la Policía.

La Radioteca contó para esta investigación con periodistas de distintos medios nacionales, entre ellos José María Olmo, de El Confidencial, además de profesionales de ABC, El Mundo, El Debate y Libertad Digital. La serie concluye que el caso Plus Ultra podría representar "el gran escándalo del sanchismo" si finalmente se confirman judicialmente las sospechas sobre el uso del rescate público en una supuesta operativa internacional de lavado de dinero.