María Corina Machado no quiere ni ver al Gobierno de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiso dejar en el tintero que estaría "encantado" de reunirse con María Corina Machado "cuando ella tenga la oportunidad y el placer" de hacerlo. Lo dijo en la rueda de prensa posterior a la reunión bilateral entre España y Brasil, en la que buscó proyectar sintonía con Lula da Silva y Gustavo Petro, mientras en Madrid el Partido Popular y Vox recibían con honores a la líder opositora venezolana.

Machado ha decidido marcar distancias con el Ejecutivo de Sánchez en su visita a España, en un gesto que evidencia el profundo desencuentro político entre la oposición venezolana y el Gobierno español en torno a la crisis en Venezuela. La dirigente ha optado por no reunirse con el presidente, pese a que desde Moncloa se insiste en que existía plena disposición al encuentro.

La líder opositora, que permanecerá en Madrid hasta el próximo martes, tampoco acudirá al Congreso de los Diputados, precisamente la Cámara en la que el PSOE votó en contra del reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Sí visitará, en cambio, el Senado.

La decisión no es casual. Machado ha sido reiteradamente crítica con la posición del Ejecutivo español, al que reprocha no haberse situado "del lado del pueblo venezolano". Pese a que Pedro Sánchez se reunió con Edmundo González tras su salida del país, lo cierto es que Ejecutivo es más próximo con el entorno de Delcy Rodríguez. Eso explica que Machado haya evitado reunirse con Sánchez, a diferencia de lo que ha hecho con otros líderes europeos como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni o Rob Jetten.

El propio Sánchez insistió este viernes en su disposición a ese encuentro, subrayando que "las puertas del Palacio de la Moncloa están abiertas", pese a que el Gobierno tampoco felicitó públicamente a Machado tras recibir el premio Nobel de la Paz.

El episodio se enmarca en un contexto de máxima polarización sobre la crisis venezolana, después de que el Ejecutivo, apenas dos días tras la detención de Nicolás Maduro, impulsara en Bruselas el levantamiento de las sanciones a Delcy Rodríguez, con la vista puesta además en la cumbre iberoamericana que Sánchez ha anunciado para noviembre en Madrid.

El distanciamiento se agrava además por el papel de figuras como José Luis Rodríguez Zapatero, cuya interlocución con el chavismo sigue generando un profundo rechazo en sectores de la oposición venezolana, que lo consideran un actor clave en la legitimación internacional del régimen. Así, la visita de Machado a España no solo ha servido para reforzar apoyos políticos, sino también para escenificar, de forma explícita, la ruptura con el Gobierno de Pedro Sánchez.