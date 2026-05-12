Montero rectifica tras reducir a "accidente laboral" la muerte de los guardias civiles de Huelva

En plena campaña electoral, la candidata del PSOE y exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha acabado atrapada por sus propias declaraciones tras referirse como "accidente laboral" a la muerte de dos guardias civiles durante una operación contra una narcolancha en Huelva. Una expresión que ha provocado indignación y ha obligado a la dirigente socialista a rectificar a toda prisa.

La polémica se desató durante el debate electoral de este lunes en Canal Sur, cuando María Jesús Montero utilizó ese término para aludir al fallecimiento de los agentes que participaban en un operativo contra el narcotráfico. Las críticas no tardaron en multiplicarse por considerar que la ex número dos del Gobierno rebajaba unos hechos ocurridos mientras los guardias civiles se jugaban la vida en acto de servicio.

Ante el incendio político generado, Montero ha tenido que salir a corregirse en redes sociales con un mensaje de urgencia para tratar de contener el desgaste. "Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y todas", ha escrito la exministra de Pedro Sánchez, en un intento de apagar una polémica que amenaza con perseguir al PSOE en plena recta final de campaña.

Todo mi respeto y cariño a las familias y compañeros de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en Huelva.

Por supuesto, estamos hablando de muertes en acto de servicio. Así lo sentimos y así debe reconocerse siempre a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos y… — María Jesús Montero (@mjmonteroc) May 12, 2026

La polémica generada por sus palabras durante el debate electoral ha provocado que múltiples asociaciones de la Guardia Civil reclamen su rectificación inmediata. También el Partido Popular exigía una rectificación de la candidata socialista, a quien acusan de incurrir en una "obscenidad política y moral", al sostener, según el Partido Popular, que aquellos agentes no fallecieron en un "accidente laboral", sino que su muerte "fue un asesinato".