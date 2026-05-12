Sánchez enterrará la debacle andaluza activando la maquinaria electoral para 2027

La dirección del PSOE da por descontado el mal resultado que obtendrá este domingo en las elecciones andaluzas, tal y como reflejan unas encuestas que sitúan a María Jesús Montero ante el peor resultado histórico de los socialistas en un territorio clave como es Andalucía. Por eso, en Ferraz ya miran más allá del 17 de mayo y empiezan a centrar toda su estrategia en el ciclo electoral de 2027.

Los socialistas afrontan las autonómicas andaluzas casi como una estación de paso y han decidido poner toda la maquinaria del partido al servicio de las próximas generales, en las que Sánchez volverá a presentarse como candidato tras ocho años en La Moncloa. En el PSOE intentan minimizar el desgaste institucional y las causas judiciales que cercan al partido, de ahí que hayan anunciado con mes y medio de antelación la convocatoria de su Comité Federal, órgano que aprobará el calendario interno para ordenar las primarias de las elecciones autonómicas y municipales de mayo del próximo año.

El próximo lunes, con la resaca electoral aún sobre la mesa, la cúpula del PSOE volverán a citarse en Ferraz para evaluar el resultado andaluz. Allí harán balance de los comicios, aunque la dirección socialista tratará de pasar página rápidamente y centrarse en los preparativos del próximo Comité Federal, evitando profundizar en un previsible mal resultado que se sumaría a los batacazos sufridos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, la única comunidad donde el PSOE logró salvar los muebles con un candidato más alejado de la figura de Sánchez.

Los socialistas consideran que su principal reto sigue siendo movilizar a un electorado que, según admiten internamente, se les "queda en casa". Para ello están explotando el alto nivel de conocimiento de la candidata entre los andaluces, pese a que su reciente etapa como número dos del Ejecutivo también puede acabar pasándole factura, como ocurrió con la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, especialmente después de haber defendido el modelo de financiación autonómica pactado con Cataluña como principal beneficiario.

Pedro Sánchez logró más de 500.000 votos en Andalucía en las generales de 2023 que no se trasladaron al proyecto socialista en las autonómicas. Ahora, en Ferraz aspiran a consolidar parte de ese apoyo y concentrar el voto de la izquierda, arrebatando espacio a la coalición de Sumar y Podemos.