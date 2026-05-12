Sánchez se refugia en el argumentario para esquivar el juicio de Ábalos

La crisis del hantavirus ha coincidido de lleno con la recta final del juicio del caso mascarillas, que ya ha quedado visto para sentencia. Ante la posibilidad de que quien fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, termine condenado, Pedro Sánchez ha vuelto a refugiarse en el mismo argumentario con el que trata de marcar distancias: "Es el tiempo de la justicia", ha zanjado el presidente del Gobierno tras cinco semanas de absoluto silencio desde el arranque del primer gran juicio por corrupción que salpica a un exministro de su Ejecutivo.

"El Gobierno lo que ha hecho es colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Justicia", se ha limitado a decir Sánchez durante la rueda de prensa junto al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la que ha sido su primera valoración pública desde que comenzó el juicio del caso mascarillas.

Sánchez ha encontrado en la crisis del hantavirus una inesperada cortina de humo después de semanas intentando desplazar el foco mediático mediante su agenda internacional, con viajes a Armenia o Chipre, e incluso reuniendo en Barcelona a líderes progresistas internacionales, en un intento de eclipsar el impacto político del juicio que se sigue en el Tribunal Supremo.

En Moncloa esperan ahora la sentencia convencidos de que la asunción de responsabilidades ya está amortizada y de que el Ejecutivo actuó con "rapidez" y "contundencia". La principal preocupación del Gobierno pasa por evitar que la posible caída del exministro termine arrastrando al propio Ejecutivo o al PSOE en vísperas de las elecciones andaluzas y a apenas mes y medio de la celebración del Comité Federal socialista, marcado además por la investigación de la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal del partido.

El Ejecutivo ha concentrado todos sus esfuerzos en contener el desgaste judicial, mientras el comisionista Víctor de Aldama amenaza con destapar nuevas pruebas que podrían comprometer tanto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, como al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.