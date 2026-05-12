Sumar en contra de la Guardia Civil: apoya a Montero y dice que la muerte de los agentes fue "accidente laboral"

Sobre la polémica surgida en torno a las palabras de la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil que perdieron la vida en la lucha contra el narcotráfico el pasado fin de semana, Sumar, la formación de extrema izquierda, se ha posicionado a favor de Montero y en contra de la Benemérita al afirmar también que se trata de un "accidente laboral".

De este modo, la portavoz de Comuns, Aina Vidal, ha coincido con la candidata socialista en Andalucía en que "técnicamente" lo ocurrido con los dos guardias civiles es un "accidente laboral", pero cree que "se está intentando manipular" porque no hay "ni disputa ni lío" en torno a estas palabras.

Tras trasladar la solidaridad de su grupo a las familias de los fallecidos, Vidal ha subrayado la necesidad de estudiar de qué forma se puede proteger mejor a los profesionales de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Algo de lo que no se han encargado ni el PSOE ni Sumar desde el año 2023, cuando entraron juntos en el Gobierno de coalición.

En la misma línea se ha expresado su compañero de Compromís, Alberto Ibáñez, quien ha defendido que se trata de muertes "en acto de servicio" pero a la vez también son "accidentes laborales".

JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, ha exigido a Montero una rectificación inmediata tras sus declaraciones en el debate andaluz sobre la muerte de estos dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes.

La asociación considera "absolutamente intolerable" que se pretenda reducir lo sucedido a un mero "accidente laboral", cuando los agentes fallecieron durante una persecución a organizaciones criminales y mientras cumplían con su deber. "Estas declaraciones evidencian, una vez más, la preocupante falta de sensibilidad institucional y conocimiento de la realidad". Algo que acaba de constatar también la formación de Sumar al abrazar las palabras de Montero.