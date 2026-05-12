Sumar, en contra de la Guardia Civil: apoya a Montero y dice que la muerte de los agentes fue "accidente laboral"

Sumar, la formación de extrema izquierda, ha apoyado las polémicas palabras de la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el fallecimiento de los dos agentes de la Guardia Civil que perdieron la vida en la lucha contra el narcotráfico el pasado viernes. Así, la formación de Yolanda Díaz se ha puesto en contra de la Benemérita al afirmar que se trata de un "accidente laboral".

De este modo, la portavoz de Comuns, Aina Vidal, ha defendido a la candidata socialista en Andalucía señalando que "técnicamente" lo ocurrido con los dos guardias civiles es un "accidente laboral", pero cree que "se está intentando manipular" porque no hay "ni disputa ni lío" en torno a estas palabras.

Cuatro agentes asesinados en dos años

Tras trasladar la solidaridad de su grupo a las familias de los fallecidos, Vidal ha subrayado la necesidad de estudiar de qué forma se puede proteger mejor a los profesionales de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Necesidad de la que no se han encargado ni el PSOE ni Sumar desde el año 2023, cuando se formó el Gobierno de coalición. Esta inacción del Ejecutivo ha derivado en cientos de ataques a agentes, además de tener que lamentar cuatro muertos en dos años. Todo ello, mientras Pedro Sánchez ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se niegan a reconocer a los policías y guardias civiles como profesión de riesgo.

La Guardia Civil exige disculpas

JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, ha exigido a Montero una rectificación inmediata tras sus declaraciones en el debate andaluz sobre la muerte de estos dos guardias civiles en Huelva el pasado viernes.

La asociación considera "absolutamente intolerable" que se pretenda reducir lo sucedido a un mero "accidente laboral", cuando los agentes fallecieron durante una persecución a organizaciones criminales y mientras cumplían con su deber. "Estas declaraciones evidencian, una vez más, la preocupante falta de sensibilidad institucional y conocimiento de la realidad". Algo que acaba de constatar también la formación de Sumar al abrazar las palabras de Montero.