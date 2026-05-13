El Congreso suspende cautelarmente a Vito Quiles y Bertrand Ndongo

El Congreso de los Diputados ha decidido suspender cautelarmente las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo por un periodo de 15 días. La medida, acordada por la Mesa de la Cámara Baja, se aplicará de manera inmediata mientras continúan en tramitación los expedientes abiertos contra los dos comunicadores y se hace, según fuentes parlamentarias, amparándose en la Ley de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

La institución justifica esta decisión en el "notable deterioro de la convivencia" registrado en las salas de prensa y otras zonas del Congreso, así como en la reiteración de altercados denunciados por diputados y periodistas acreditados. Según ha informado la Cámara, en las últimas semanas se ha producido un "crecimiento casi exponencial" de las quejas y un incremento de la gravedad de los hechos comunicados.

El Congreso sostiene que todas las denuncias registradas apuntan de manera reiterada al comportamiento de Vito Quiles y Bertrand Ndongo. En el caso del primero, acumula ya ocho expedientes desde la entrada en vigor del nuevo reglamento hace menos de diez meses. Dos de ellos cuentan ya con propuesta de sanción y se encuentran pendientes de alegaciones. Ndongo, por su parte, tiene abiertos tres expedientes, uno de ellos también en fase previa a resolución definitiva.

La Mesa considera que esta situación compromete el normal funcionamiento de la Cámara y afecta a la labor de los representantes públicos y de los profesionales de la información. En su comunicación oficial, el órgano de gobierno del Congreso llega a advertir de que estos comportamientos constituyen "una verdadera amenaza al funcionamiento del Congreso" y "un ataque al Estado social y democrático de Derecho".

El Congreso subraya, además, que todos los procedimientos abiertos se están desarrollando "con pleno respeto" a las garantías recogidas en el Reglamento de la Cámara y en la legislación vigente. Tanto Vito Quiles como Bertrand Ndongo han advertido al Congreso de los Diputados de que acudirán al Tribunal Supremo si finalmente se consuma su expulsión.