El PSOE defiende la palabra de Montero tras la exclusiva de LD

El PSOE cierra filas con la exvicepresidenta primera y candidata socialista en Andalucía tras la exclusiva de Libertad Digital sobre su viaje con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, con el que habría pasado varios días en un hotel de Cabo de Gata en el verano de 2021, según una denuncia particular a la que ha tenido acceso este periódico, tras su cese.

Vicente Fernández fue cesado como presidente de la SEPI en octubre de 2019 y el pasado mes de diciembre fue arrestado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la denominada trama SEPI.

Tras su detención, María Jesús Montero fue preguntada al respecto en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde se desvinculó por completo de quien fuera su mano derecha. La entonces ministra de Hacienda aseguró no haber mantenido ningún contacto con él desde su cese: "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI. Hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y, por tanto, no tengo ni idea de qué estaba haciendo este señor. Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos".

Fuentes socialistas consultadas por este medio respaldan a María Jesús Montero y defienden su palabra. La respuesta ha sido de respaldo total a la exvicepresidenta. Señalan que no tienen la seguridad de que la información sea veraz, aunque subrayan que, incluso en caso de serlo, no entrarían a valorar la "vida personal" de nadie. Además, insisten en que "dan completamente veracidad a Montero", manteniendo su confianza en la versión ofrecida por la dirigente socialista.

La formación ha evitado pronunciarse sobre el contenido concreto de las informaciones relativas al viaje o a la estancia conjunta en Cabo de Gata, según la denuncia de un testigo presentada ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso LD y ha centrado su mensaje en arropar a Montero y rechazar cualquier lectura sobre su vida privada.

Ante las preguntas del PP en la comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la SEPI, el pasado mes de abril, Montero sostuvo que "lo que se investiga del señor Vicente Fernández fue de un periodo posterior a su salida de la SEPI. Para que todo el mundo lo sepa, no se investiga por parte de los tribunales su actuación en la SEPI", aunque defendió que su nombramiento fue por criterios "estrictamente técnicos y profesionales". Según estas investigaciones, habría compartido unos días con Fernández dos años después de su cese.

Esta revelación sacude a María Jesús Montero a las puertas de las elecciones en Andalucía, en un contexto de pésimas previsiones que sitúan al PSOE por debajo de su suelo histórico, y tras la polémica generada por sus declaraciones sobre el "accidente laboral", en referencia al asesinato de dos guardias civiles mientras perseguían a una narcolancha en Huelva.