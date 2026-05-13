Esperpéntica explicación de Montero sobre el "accidente laboral" de la Guardia Civil: "No pude haber dicho tal cual eso"

María Jesús Montero quedó seriamente tocada políticamente en la noche del lunes, en pleno debate electoral cuando achacó a un "accidente" laboral las muertes de dos guardias civiles que perseguían una narcolancha. Tras verse obligada a rectificar para intentar frenar la oleada de críticas generada por sus palabras, en un mensaje publicado en su cuenta de X ya no habla de "accidente laboral", sino de "muertes en acto de servicio". Un día después, y lejos de zanjar la polémica, la candidata socialista ha tratado de justificarse en una entrevista en Radio Nacional, negando que se refiriera a la muerte de los dos guardias civiles asesinados mientras perseguían a una narcolancha en Huelva como un "accidente laboral".

"Quiero aclararlo porque ni fue mi intención ni yo lo califiqué así. De hecho, volví a ver la cinta del debate porque digo: ¿Cómo se me achaca esa declaración si yo ni tengo criterio ni tengo conocimiento y lo que sé es por los medios de comunicación? Y es que fue a continuación: yo lamenté el fallecimiento, estuve en el funeral, suspendimos la campaña y, a continuación, le respondía a una cuestión que el señor Maíllo estaba trasladando de los accidentes laborales. Por tanto, creo que ambas cuestiones se conectaron y es por lo que se creó esa confusión", ha asegurado la exvicepresidenta primera, pese a que millones de espectadores pudieron ver durante el debate electoral en Canal Sur cómo daba el pésame a los familiares y amigos de Jerónimo y Germán para, acto seguido, afirmar que "los accidentes laborales tienen que ser una prioridad".

Lejos de enmendar su error de forma contundente, Montero ha insistido en que ha vuelto "a escuchar la cinta" porque "no puedo yo haber dicho tal cual eso", aunque ha atribuido toda la polémica a una supuesta mala interpretación. Unas declaraciones que reavivan la indignación por una tragedia que inevitablemente recuerda lo sucedido en Barbate hace dos años y que volvió a poner sobre la mesa la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el narcotráfico.

Montero, además, ha querido reivindicar su presencia en el funeral de los dos guardias civiles: "Yo estuve allí porque quise presentar mis respetos a la Guardia Civil, mi compromiso también con ellos", tratando al mismo tiempo de justificar la ausencia del ministro Fernando Grande-Marlaska al asegurar que "el Gobierno estuvo presente en ese acto" a través de la secretaria de Estado de Seguridad y de la directora de la Guardia Civil. Una ausencia que desde Palacio de la Moncloa ya han reconocido internamente como un error político.