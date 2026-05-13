Ester Muñoz reacciona a la exclusiva de LD: "Montero mintió"

La portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz, se ha referido a la exclusiva de Libertad Digital sobre María Jesús Montero y su relación personal con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, con el que estuvo disfrutando de unos días en un hotel, según una denuncia particular a la que ha tenido acceso este periódico. Muñoz ha dicho en una entrevista en Telecinco que la candidata del PSOE "ha mentido".

"Hoy hemos conocido una información relevante, la que publica Libertad Digital, que demuestra que Montero ha mentido: dijo que no tenía ninguna relación con el expresidente de la Sepi y la tenía, además de forma personal", ha dicho, después de defender que al PP "no le preocupa nada su relación personal" sino el hecho de que se desvinculó de Fernández cuando fue detenido, y ahora se demuestra que no era cierto.

Muñoz ha agradecido a la prensa la labor de investigación que está haciendo, que se suma a la labor de los jueces "libres que están haciendo su trabajo". "Muchas de las cuestiones que estamos conociendo es gracias al trabajo de periodistas que, pese a las amenazas del Gobierno, siguen trabajando, siguen investigando y sacando a la luz los trapicheos de un Ejecutivo que se presentó ante los españoles como el Gobierno contra la corrupción y lo que hizo fue ser corrupto desde el minuto uno".

La portavoz del PP ha criticado especialmente la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña andaluza de Montero en plenas revelaciones sobre el caso Plus Ultra y el posible blanqueo de capitales, como contó también este periódico hace meses. El expresidente participa de manera activa en los mítines para arropar a la candidata del PSOE, que podría anotar un resultado nefasto para el partido en una comunidad que fue antes bastión socialista.

Preguntada por la labor de la oposición en medio de todas estas polémicas, Muñoz ha defendido que si todavía no ha dimitido Sánchez es "porque el PSOE está fanatizado" y no exige responsabilidades al presidente. Esto, unido al sostén que le siguen proporcionando sus socios, dificulta la convocatoria de elecciones anticipadas, ha dicho. La portavoz ha defendido el trabajo de su partido, recordando que la Constitución les obliga a controlar al Ejecutivo y hacer propuestas.