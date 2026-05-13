Feijóo presenta un Plan Nacional de Salud Mental con una inversión de hasta 700 millones al año

El presidente del PP ha constituido este miércoles la Mesa por la Salud Mental con expertos en la materia como psicólogos, psiquiatras y asociaciones, para solucionar un problema que afecta cada vez más a un mayor número de ciudadanos, ya que casi cuatro millones de personas en España sufren depresión. En la cita ha participado también la vicesecretaria de Sanidad, Carmen Fúnez.

"La finalidad no es un Gobierno bonito, es una sociedad sana", ha dicho Alberto Núñez Feijóo, que ha situado el "déficit de profesionales y el déficit de inversión" en salud mental como "la mayor urgencia que tiene nuestro Estado del bienestar" y ha recordado que el Gobierno apenas invierte un euro por habitante al año en esta materia, solo el 5% del gasto sanitario total, que es la mitad de la media europea.

Feijóo se ha marcado seis prioridades sobre salud mental que pasan por una estrategia nacional infantojuvenil, más inversión y más profesionales, integración de los problemas de adicciones dentro de la red de salud mental, una pieza separada para luchar contra el suicidio, una ampliación de la cobertura de psicoterapia y un plan para rendir cuentas y ofrecer resultados con transparencia.

En su opinión, es un "objetivo innegociable" cubrir el déficit de profesionales y de inversión abogando por que España se aproxime a los estándares europeos, que ahora se encuentran en la mitad, para incrementar el número de profesionales en unos 10.000 en los próximos años, cerca de 2.000 psiquiatras, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros de salud mental, con una inversión de entre 500 y 700 millones al año.

El PP pide más plazas de formación especializada (MIR, EIR y PIR), reforzar la atención primaria, reducir las desigualdades dentro de España para que la ratio sea similar con independencia del lugar en el que se viva y apostar por planificación, prevención y modelos de atención colaborativa. Aboga, además, por una Estrategia Nacional de salud mental infantojuvenil con creación de unidades especializadas y programas de prevención en centros educativos.

"Sin bienestar emocional de los más jóvenes no hay futuro esperanzador", ha dicho Feijóo. Frente a los 4.000 suicidios que se registran en España al año, el PP aboga por una estrategia integral para abordar las causas, identificar a los colectivos más vulnerables y actuar en la prevención. En este sentido, el líder del partido ha lamentado que el consumo de antidepresivos se haya disparado más de un 40% en la última década.

Según cifras oficiales, casi una de cada diez personas sufre ansiedad, casi cuatro millones de personas en España sufren depresión y se producen más de diez suicidios al día en nuestro país. Por ello, Feijóo ha pedido dejar de tratar los problemas de salud mental como un "tabú" porque es "uno de los mayores retos sanitarios que tenemos como sociedad". "Hablar de salud mental no nos hace más débiles, sino más humanos".