Hotel Las Salinas, el escondite paradisíaco de Mª Jesús Montero

El Hotel Las Salinas se encuentra ubicado en primera línea de playa en La Almadraba de Monteleva, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). Se sitúa frente a la Playa de las Salinas, una playa larga, tranquila y con mucho encanto, ideal para desconectar. Su posición es excelente para explorar el parque natural: calas, playas vírgenes (como Mónsul), paisajes volcánicos y rutas de senderismo. Está a unos 18 km del aeropuerto de Almería.

El hotel cuenta con unas 20 habitaciones, muchas de ellas con vistas al mar y terrazas particulares. Un lugar acogedor para pasar unos días de descanso, perfecto para parejas, familias o viajeros que buscan tranquilidad, naturaleza y playa en lugar de grandes complejos hoteleros. Muchos huéspedes destacan su ubicación inmejorable, la limpieza y la relación calidad-precio. Es ideal para descansar escuchando el mar y explorar el Cabo de Gata.

Un espacio con mucho encanto y bien situado para disfrutar de uno de los rincones más bonitos y auténticos de la costa de Almería. Ideal para buscar relax y pasar unos días inolvidables en contacto con la naturaleza.