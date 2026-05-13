La Generalidad confía en que el Constitucional avalará el modelo escolar que excluye el español

Sin disimulo. El consejero de Política Lingüística de la Generalidad catalana, Francesc Xavier Vila, ha señalado este miércoles en el Parlamento autonómico que el modelo de escuela catalana con la inmersión y la exclusión del español no se toca, que las sentencias y resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de español en la educación obligatoria no se cumplen y que el Tribunal Constitucional avalará el modelo monolingüe en Cataluña.

En una comparecencia en la Comisión de Política Lingüística del Parlamento, Vila ha señalado que la última resolución del TSJC "en la práctica no cambia nada" y que "se trata de un simple pronunciamiento sin consecuencias" en el día a día de los centros de enseñanza de Cataluña. Aludía el consejero al último requerimiento judicial emitido por el TSJC a finales del pasado marzo y que ordena ejecutar la sentencia en la que anula parte del decreto que blindaba como única lengua vehicular en la escuela y vetaba el español. Esa sentencia data de septiembre del año pasado y en teoría debería cumplirse en la enseñanza obligatoria en la región.

Vila ha insistido en el argumento de que los tribunales no dirigen la política lingüística de la Generalidad en las escuelas y que el catalán necesita de una especial protección porque se trata de la lengua "minorizada" mientras que el español está en auge en todos los ámbitos, según su versión. En definitiva, que no se acata la decisión judicial, cosa habitual y que nunca ha tenido consecuencias.

Fue la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) la que forzó la resolución judicial, pero el TSJC advertía que no podía controlar el cumplimiento del fallo y que la AEB no podía pretender lo que calificó de "sistema de control de la Generalidad a través de los tribunales", detalle al que se ha aferrado el consejero Vila para justificar que no se cumpla ni esa ni ninguna otra sentencia que altere los planes de exclusión del español de la enseñanza.

De modo que nada cambia ni va a cambiar, según el consejero, un exalto cargo de ERC en el anterior gobierno regional y cuya Dirección General de Política Lingüística fue ascendida al rasgo de Consejería por Salvador Illa.

Informe sobre el desprecio a España

Por otra parte, la entidad Hablamos Español ha elaborado un informe sobre los libros de texto de literatura y lengua en las comunidades con otro idioma oficial además del español en el que demuestra el sesgo contra España y su idioma común. "En los libros de texto el desprecio al idioma español y a la cultura española son patentes, como evidente es el ensalzamiento de la ideología nacionalista", señalan las conclusiones del estudio avanzado por El Debate.

Los manuales trasladan a los alumnos la tesis de que para pertenecer a la comunidad su lengua propia no puede ser el español, sino la otra lengua oficial, que el español es una "lengua intrusa", que España ha provocado un "genocidio cultural" contra las "verdaderas lenguas" del territorio. Para reforzar estas "ideas" se evita siempre hablar de España y se sustituye la palabra por "Estado español".

El informe apunta que "en Cataluña, Baleares y Valencia se parte de la base que son una supraentidad aparte de España. En el caso de Cataluña se enfoca la enseñanza de la lengua catalana como si España fuese otro país y el español ya no una lengua foránea como se transmite en la Comunidad Valenciana, Baleares o Galicia, sino una lengua extranjera. Lejos de verse como una amenaza, se desprecia. En el País Vasco también parece contemplarse el español y lo español como algo extraño al lugar, que tarde o temprano dejará de molestar".

"El adoctrinamiento con ligeras variantes según editoriales suele responder a un patrón muy semejante en las distintas autonomías. Así lo observamos en la repetición machacona de conceptos políticos y geográficos discutibles cuando no falsos, la utilización de una geografía e historia tergiversadas aplicadas también en la asignatura de Lengua y Literatura, la repetición de conceptos y expresiones nacionalistas, asimiladas casi siempre con carga de valoración positiva como libertad, democracia, integración, respeto y otros similares mientras que el idioma español y lo español se presenta como antipático, despreciable, foráneo, dictatorial, represivo e incluso culturalmente irrelevante o como si no hubiera tenido presencia histórica", añade el informe.