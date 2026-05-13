Moncloa rebaja el choque con Clavijo para salvar su pacto de investidura con Coalición Canaria

El Gobierno es plenamente consciente de que no puede permitirse perder ni un solo apoyo en el Congreso de los Diputados. De ahí que haya optado por rebajar públicamente el tono con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras criticar duramente al Ejecutivo por la gestión de la crisis sanitaria por el hantavirus. "No vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional", deslizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa junto al director de la OMS en La Moncloa. Un tono muy distinto al que empleó contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que volvió a señalar de forma directa por su viaje a México.

Esa estrategia de contención ha sido asumida por todo el Ejecutivo ante las durísimas acusaciones lanzadas por Clavijo, que ha llegado a denunciar que el Gobierno ocultó casos de hantavirus, actuó con "colonialismo" durante la emergencia sanitaria por una supuesta invasión competencial y trató incluso de "ridiculizarle". La extrema debilidad parlamentaria de Sánchez explica este cambio de actitud: en otras crisis que requerían colaboración con el Partido Popular, Moncloa no dudó en entrar de lleno en el choque político.

El voto de Coalición Canaria, representado en el Congreso por Cristina Valido, resulta clave para la supervivencia parlamentaria del Ejecutivo. En Moncloa confían en que el enfrentamiento con el Gobierno canario no termine afectando al pacto de investidura y que la formación continúe respaldando al Gobierno como hasta ahora. El Ejecutivo intenta separar la escalada verbal de estos días de la relación política habitual que mantiene con Coalición Canaria y con el propio Ejecutivo autonómico.

En privado, sin embargo, el malestar en Moncloa es profundo. Fuentes gubernamentales reprochan a Fernando Clavijo haber acudido al puerto únicamente para lanzar declaraciones contra el Gobierno ante los medios, negándose a participar en una comparecencia conjunta con los ministros que lideraban el operativo. Incluso le afean no haber estado presente "ni un solo momento" durante la operación de repatriación. En el Ejecutivo reconocen que la relación con el Gobierno canario ha sido "agotadora" y aseguran que "lo peor es la defensa con mentiras". Unas críticas que Moncloa evita verbalizar públicamente mientras insiste en que no quiere alimentar "polémicas institucionales".

Tras la ruptura con Junts y las crecientes tensiones con el Partido Nacionalista Vasco, en Moncloa son conscientes de que no pueden permitirse perder otro aliado parlamentario. La salida de otro socio, aunque apenas tenga un escaño, complicaría todavía más la hoja de ruta de Pedro Sánchez para intentar agotar la legislatura. Todo ello mientras el Ejecutivo sigue aferrándose a la idea de aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que, a día de hoy, afrontan una aritmética parlamentaria cada vez más frágil e imprevisible en el Congreso.