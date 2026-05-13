Montero sobre el expresidente de la SEPI tras su arresto: "No tengo ningún contacto con este señor desde que salió"

La entonces vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue preguntada el pasado 11 de diciembre de 2025 por Vicente Fernández después de que el expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) fuera arrestado por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) por orden de la Audiencia Nacional en el marco de la 'trama SEPI'.

Esta fue la respuesta de Montero: "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en SEPI. Hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y por tanto, no tengo ni idea que estaba haciendo este señor. Lo he conocido por los medios de comunicación porque no es la primera vez que sale su nombre, salió ya a raíz de Servinabar, pero yo no he tenido ningún contacto ni de whatsapp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos".

"Yo soy la primera interesada en que se conozca toda la verdad", sentenciaba Montero mientras mostraba su "máxima colaboración" con la investigación.