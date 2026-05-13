¿Regaló Sánchez a China un giro político sobre Taiwán en su último viaje?

El último viaje de Pedro Sánchez a China parece que fue especialmente fructífero para Pekín, según informa el ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático. El comunicado posterior al encuentro del jefe del Ejecutivo con las autoridades chinas, incluido el presidente Xi Jinping, recoge que "España se ha adherido firmemente al principio de una sola China", en lugar de hablar de "la política de una sola China".

El matiz es importante ya que el término "principio" admite el derecho del gigante asiático a la anexión de Taiwán que tanto anhelan, mientras que hablar sólo de "política" es un lenguaje más ambiguo que usan Europa y EEUU para no enturbiar las relaciones con Pekín, sin admitir que tenga derechos territoriales sobre su país vecino.

Es la primera vez que un comunicado chino habla de España en esos términos, en ninguna de las visitas anteriores, cuatro en los últimos cuatro años, se había informado de esa postura que, curiosamente, se alinea con los intereses del Partido Comunista de China.

Desde Libertad Digital nos hemos puesto en contacto con el ministerio de Exteriores español dirigido por José Luis Albares y se limitan a transmitir que "la posición de España con respecto China no ha cambiado". Sin embargo, evitan aclarar por qué no han exigido una rectificación a Pekín en ese comunicado, de gran trascendencia política.

Vox ha puesto los hechos en conocimiento de la Comisión Europea. Los eurodiputados liderados por Jorge Buxadé han enviado hoy una carta formal a Kaja Kallas, vicepresidenta de la CE y Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, en la que exigen explicaciones sobre lo que Pedro Sánchez prometió en Pekín. "Lo que trascendió no lo dijo Moncloa: lo dijo el régimen chino", denuncian.

Los eurodiputados preguntan a Kallas si España sigue alineada con la posición común europea, qué garantías da Bruselas de que sus relaciones con Taipéi no se verán comprometidas, y si la Comisión tiene siquiera conocimiento de los acuerdos que Sánchez ha ido suscribiendo con el régimen en sus cuatro visitas a Pekín.

Lo ocurrido recuerda a la decisión adoptada por el Gobierno de Sánchez en 2022, cuando el presidente hizo llegar una carta personal al rey de Marruecos cediendo la posición histórica de España sobre el Sáhara Occidental. Los españoles se enteraron cuando Rabat hizo pública la carta y, a día de hoy, el Ejecutivo sigue sin dar explicaciones ante las Cortes o a la oposición.