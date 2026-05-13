Un audio de Aldama describe obras en Marruecos como parte de los presuntos amaños de la trama del PSOE

Marruecos vuelve a aparecer en los casos de corrupción del PSOE. Un audio enviado por Víctor de Aldama al Tribunal Supremo ha vuelto a describir obras en el país africano en relación con la trama de presunta corrupción socialista en materia de obras públicas. No es la primera vez: ya saltaron en el pasado otras pruebas gráficas que dejaron constancia de la presencia allí de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La frase más reveladora de ese audio señala lo siguiente: "Allí, él, o sea, todo lo que está, toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna. Porque también está el tema de, de Marruecos, que eso sale, y aquí nadie dice nada". La frase es de Koldo García Izaguirre, en una conversación de abril de 2019 con el entonces ministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos.

Justo antes de esa frase, Koldo deja claro el contexto de la conversación: "Estas cinco, ¿vale?, hay que hacer una Acciona, otra Sacyr, y me dice ella, tengo que darle una a Ferrovial ¿vale? Y digo, y yo le he dicho, mira, dame estas dos ¿vale? Y lo que hagas, bien hecho está, ¿te parece bien?". A lo que Ábalos responde con un "habla con Santos [Cerdán], eh". Y Koldo responde: "No, si yo ya he hablado con él […]. Pero el problema está en que Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con el… con el… con Sevilla, con el puente. Pero obsesión es algo, por demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida, digo porque eh". Es decir, que el contexto, obviamente, es el del reparto de obras o concesiones.

"El tema de Marruecos"

Y es en ese instante en el que vuelve a salir el nombre del país africano: "Allí, él, o sea, todo lo que está, toda la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega, o el puesto, o se juega la luna. Porque también está el tema de, de Marruecos, que eso sale, y aquí nadie dice nada".

Hay que recordar que en plena explosión de la trama de Santos Cerdán detectada por la UCO, la Guardia Civil elaboró un informe que dio una idea clara del tamaño de la red presuntamente corrupta. Y en ese informe ya apareció la mención a una obra en Marruecos, uno de los países más delicados para Pedro Sánchez y Begoña Gómez por todo lo que ha rodeado al escándalo del espionaje del móvil del presidente del Gobierno y a las alianzas cerradas por su mujer por medio del Africa Center en el citado país.

La UCO recoge en ese informe una frase de Koldo que enlaza con el asunto de Marruecos: "¿Cómo va a funcionar esto? Es decir, porque claro, es que eh, aquí esto... y que les digo, ¿vas a hablar con el Subse? ¿vas a presionar con el puente [la otra obra de Sevilla]? Porque a mí me está mosqueando mucho. Y le digo, Santi [en alusión a Santos Cerdán] tío, no puedes presionar de esta forma, digo. […]".

Las conversaciones no mencionan en más momentos los intereses económicos en Marruecos. Y, de hecho, esa fecha es claramente anterior al espionaje del móvil de Pedro Sánchez.

Pero lo cierto es que los intereses de Begoña Gómez en Marruecos han sido llamativos. El IE Africa Center que ella dirigía se creó en agosto de 2018, tal y como reflejó una comunicación de la citada universidad de aquella fecha. Aquello ocurrió dos meses después de que Pedro Sánchez se hiciera con la presidencia de España fruto de su moción de censura contra el Gobierno del PP.

De Begoña Gómez a Rabat

La institución académica llevaba 15 años trabajando en países como "Ghana, Etiopía, Sudáfrica o Nigeria", tal y como indicó aquella nota, pero decidió justo entonces que necesitaba un organismo específico y tener a la mujer del presidente, Begoña Gómez, como directora de esa entidad, es de suponer, que para darle el impulso definitivo a la labor en África. Pero la IE University contaba, además, con otros "acuerdos internacionales" con instituciones como "las universidades de Ciudad del Cabo, Pretoria, Ashesi, la Universidad Internacional de Rabat y la Universidad Americana de El Cairo".

Y la universidad de Rabat –de plena influencia pública–, con un interés directo por parte del Africa Center que dirigía Begoña Gómez se vio beneficiada por un acuerdo firmado por su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de retorcer la política internacional española para agradar a Marruecos.

La Universidad Internacional de Rabat es oficialmente una universidad semipública fundada en 2010 en Marruecos. Su trabajo formativo se centra en dobles titulaciones en colaboración con universidades extranjeras, como el IE. Se impulsó con el apoyo del Gobierno marroquí y el Fondo francés para el Depósito y la Gestión. Comenzó su labor en septiembre de 2010, después de la ceremonia llevada a cabo por el rey Mohamed VI.

Fue creada bajo supervisión del Ministerio de Educación Nacional, Educación Superior, Formación Profesional e Investigación Científica con el compromiso de apoyar los principales proyectos de desarrollo del país (plan de acción energética, de crecimiento industrial, planes aeroespaciales, de automoción, logística, desarrollo digital, sostenibilidad, Marruecos Verde, etc). Y esa universidad, al igual que su aliado internacional, el IE, recibieron con alegría un acuerdo firmado con el citado rey por el marido de su directora del IE Africa Center, Begoña Gómez.

Y es que, en febrero de 2023, Pedro Sánchez protagonizó una visita a Marruecos que fue todo un desastre en términos geoestratégicos. Pero, por lo visto, no lo fue tanto en otras materias. De aquella cita no se sacó compromiso alguno de Rabat de respeto a Ceuta y Melilla. En materia de control de inmigración es fácil comprobar el resultado a la vista del disparo experimentado desde entonces en la llegada ilegal de inmigrantes a España por las rutas de control marroquí. Tampoco se concretó concesión real alguna de inversiones marroquíes que beneficiaran a empresas españolas.

Y, para colmo, el que sí se comprometió fue Sánchez a un plan de financiación con dinero español de 800 millones de euros en créditos que gestionará Marruecos. El colofón a esa visita presidencial lo puso el plantón del rey marroquí a Sánchez, un desplante que quedará para la historia. Pero un punto de la declaración conjunta firmada entre ambos países incluyó un curioso plan de apoyo a universidades con claro olor a los planes de la mujer del presidente, Begoña Gómez.