En el espacio Socialismo S.L. Sandra León ha analizado la inminente posibilidad de que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, resulte finalmente imputado por la Justicia. Según las informaciones publicadas recientemente por el diario digital El Confidencial, existen investigaciones de carácter secreto que se encuentran en una fase muy avanzada y que sitúan al exlíder socialista en el centro de una presunta trama dedicada al blanqueo de capitales a gran escala. Esta situación no resulta novedosa, que ya había informado con anterioridad sobre las sospechas de financiación irregular vinculadas al régimen de Venezuela.

El periodista de Libertad Digital Miguel Ángel Pérez ya adelantó que la labor de Zapatero habría consistido en actuar como mediador para el blanqueo de fondos venezolanos. Según estas investigaciones, el dinero se habría movido a través de una compleja red de testaferros y empresas pantalla, operando en diversos países para terminar finalmente en cuentas situadas en Rusia. Esta estructura financiera buscaría ocultar el rastro de comisiones ilegales obtenidas por mediar ante distintos gobiernos y administraciones públicas con el fin de favorecer a empresas de su entorno cercano mediante la concesión de subvenciones y contratos públicos.

La influencia de Zapatero se extiende más allá de Hispanoamérica, alcanzando a países como China, donde su vinculación con el Gate Center ha sido objeto de escrutinio. Esta entidad es descrita como una organización de gran influencia pero notablemente opaca. En este contexto, se subraya la coincidencia de que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya visitado el país asiático en cuatro ocasiones, una frecuencia que contrasta con la atención prestada a otros países aliados tradicionales de España. Estas conexiones refuerzan la tesis de una red de intereses internacionales tejida bajo el paraguas del zapaterismo.

Ante estas graves acusaciones, Zapatero ha mantenido una postura de defensa absoluta de su gestión. En declaraciones previas a medios como Onda Cero, el expresidente negó poseer sociedad alguna y afirmó que todos sus ingresos han sido declarados ante la Agencia Tributaria. Durante una comparecencia en la comisión de investigación del Senado, llegó a presumir de poseer una "trayectoria impecable" y denunció que se estaban difundiendo falsedades con el objetivo de menoscabar su crédito público, asegurando con rotundidad que nadie lograría su propósito.

Sin embargo, los hechos vinculados al caso Plus Ultra arrojan sombras sobre estas afirmaciones. Se ha destacado especialmente una reunión mantenida en El Pardo entre Zapatero y Julio Martínez, empresario detenido posteriormente en el marco de dicha trama. Este encuentro se produjo apenas 72 horas antes de la detención de Martínez. El hecho de que el expresidente fuera visto con un bolsón de documentos en la mano justo antes de la intervención policial ha alimentado las sospechas sobre un presunto chivatazo que habría permitido a los implicados destruir pruebas o deshacerse de dispositivos móviles comprometedores.