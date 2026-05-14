Catorce Autonomías denuncian al Gobierno de Sánchez por ocultar el informe del lobo a la UE

Las Comunidades Autónomas están hartas de la gestión del lobo del Gobierno y al final han acabado en los tribunales. Doce Autonomías y las dos Ciudades Autónomas han anunciado acciones judiciales contra el Ministerio para la Transición Ecológica de Sara Aagesen después de que el Ejecutivo incumpliera el plazo para enviar a Bruselas el informe obligatorio sobre el estado de conservación de la especie.

Todo comenzó en julio de 2025. España, como el resto de países de la Unión Europea, debía remitir a la Comisión Europea un informe sexenal sobre distintas especies protegidas, entre ellas el lobo. Para aprobarlo era necesario convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, donde participan el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

La reunión estaba prevista para el 22 de julio de 2025. Sin embargo, el Ministerio la canceló apenas un día antes y, según denuncian las Autonomías, sin ofrecer una explicación clara.

Entonces, varias Comunidades —Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla— solicitaron formalmente la convocatoria urgente de esa Conferencia Sectorial. Más tarde se sumó también Canarias.

Pero el Ministerio rechazó las peticiones y el informe nunca se aprobó ni se envió a Bruselas dentro del plazo legal, que expiró el 25 de julio de 2025.

Desde entonces, las Comunidades llevan meses acusando al Gobierno de bloquear deliberadamente el proceso. El pasado 5 de mayo volvieron a exigir oficialmente la convocatoria de la reunión, pero tampoco obtuvieron respuesta. Ahora, cansadas del silencio del Ministerio, han decidido acudir a los tribunales.

La lista de excusas de Aagesen

Las Autonomías denuncian que el Gobierno está incumpliendo tanto la normativa española como la europea y critican además las explicaciones que ha ido dando para justificar el retraso.

Primero, Transición Ecológica alegó que los incendios forestales de 2025 podían alterar el contenido del informe, pese a que el documento sólo analiza el periodo comprendido entre 2019 y 2024.

Después llegó un argumento todavía más polémico. El Ministerio aseguró que la Unión Europea exigiría que España tuviese unas 500 manadas de lobo para considerar favorable el estado de conservación de la especie. Actualmente habría unas 333.

Las Comunidades Autónomas niegan tajantemente que Bruselas haya fijado jamás esa cifra y creen que el Gobierno vuelve a utilizar una estrategia ya conocida: escudarse en supuestas imposiciones europeas que en realidad no existen.