Dos agentes de Policía secreta identificaron al testigo que cazó a la ministra de Hacienda María Jesús Montero con el expresidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, haciendo "vida de pareja" en un hotel de Cabo de Gata (Almería). Estos hechos tuvieron lugar dos años después de cesarlo como presidente de la Sepi, concretamente entre el 16 y el 19 agosto de 2021.

Libertad Digital publica en exclusiva una entrevista al testigo que denunció ante la Guardia Civil que la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, "compartieron habitación" en un hotel en 2021 a pesar de que Montero aseguró, tras la detención de Vicente Fernández por la trama SEPI el pasado mes de diciembre, que no había vuelto a tener contacto con él desde el año 2019. El testigo afirma que "María Jesús Montero se hacía notar mucho en el hotel" y que Vicente Fernández pasaba desapercibido. "Les veía también en la playa. La actitud que tenían era de pareja", apunta.



"Allí había algún tipo de seguridad para Montero. Iba dando un paseo por la playa con mi perro y dos personas jóvenes me pararon, se identificaron, yo me identifiqué. No me dieron ninguna explicación, vieron mi DNI y ya está. Yo percibí que esta mujer se sentía incómoda con mi postura, mi actitud, mi mirada", añade.

Finalmente, el testigo asegura haber denunciado estos hechos ante la Guardia Civil porque es "una obligación moral", después de que viese a María Jesús Montero mintiendo a todos los españoles en el Congreso de los Diputados. "Si se miente sin motivo es porque algo se oculta", concluye.

Recordamos que el Hotel Las Salinas se encuentra ubicado en primera línea de playa en La Almadraba de Monteleva, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). Se sitúa frente a la Playa de las Salinas, una playa larga, tranquila y con mucho encanto, ideal para desconectar. Su posición es excelente para explorar el parque natural: calas, playas vírgenes (como Mónsul), paisajes volcánicos y rutas de senderismo. Está a unos 18 km del aeropuerto de Almería.

El hotel cuenta con unas 20 habitaciones, muchas de ellas con vistas al mar y terrazas particulares. Un lugar acogedor para pasar unos días de descanso, perfecto para parejas, familias o viajeros que buscan tranquilidad, naturaleza y playa en lugar de grandes complejos hoteleros. Muchos huéspedes destacan su ubicación inmejorable, la limpieza y la relación calidad-precio. Es ideal para descansar escuchando el mar y explorar el Cabo de Gata.

Montero negó tener relación con Fernández desde 2019

María Jesús Montero es la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. Por su parte, Vicente Fernández fue cesado como presidente de la SEPI en octubre de 2019 y el pasado mes de diciembre era arrestado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la denominada trama Sepi.

Tras la detención de Fernández, Montero era preguntada al respecto en los pasillos del Congreso: la entonces ministra de Hacienda aseguraba no haber mantenido ningún contacto con él desde su cese: "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en Sepi. Hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y, por tanto, no tengo ni idea de qué estaba haciendo este señor. Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos".