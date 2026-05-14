Entrevista exclusiva al testigo que pilló a Montero con el expresidente de la Sepi: "Compartían habitación"

Libertad Digital publica en exclusiva una entrevista al testigo que denunció ante la Guardia Civil que la exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo "vida de pareja" con el expresidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Vicente Fernández, en un hotel de Cabo de Gata (Almería). Estos hechos tuvieron lugar dos años después de cesarlo como presidente de la Sepi, concretamente entre el 16 y el 19 agosto de 2021.

El testigo afirma que Montero y Fernández "compartían habitación" y hacían "vida de pareja" en el hotel. La entonces ministra de Hacienda "se ponía a dar mítines sin ningún sentido hasta en el desayuno" y estaba acompañada "por un señor", apunta. "Teníamos curiosidad por saber quién era el señor y preguntamos en el hotel y nos dijeron que era un ex alto cargo ejecutivo de la Junta de Andalucía", añade. Recordamos que Vicente Fernández antes de presidir la SEPI llegó a ser interventor general de la Junta. "Con el paso de los días, me di cuenta de que era el señor Fernández Guerrero", afirma.

"No entiendo que Montero dijera a todos los ciudadanos que no había vuelto a tener relación con este señor después de cesarlo como presidente de la SEPI", apostilla.

Según el testigo, Montero "compartió vacaciones y habitación" con Fernández en el Hotel Las Salinas de Cabo de Gata y no comprende por qué la entonces ministra "niega la mayor". "Se relacionaban exactamente igual que yo con mi mujer, la relación de una pareja que está pasando unos días de vacaciones en un hotel chiquitito, en primera línea de playa en lugar discreto, muy agradable", destaca.

"Yo no sé lo que hacían dentro de la habitación, ni me importa, pero compartieron una relación de pareja normal. Tenían una habitación que era la más bonita y les vi durante las puesta de sol asomados a su terraza y mirando al mar", señala.

"Eran los dos. Lo puedo testificar delante de quién haga falta. Eran María Jesús Montero y Vicente Fernández, la pareja que estaba hospedada en el hotel esos días", concluye.

María Jesús Montero es la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo. Por su parte, Vicente Fernández fue cesado como presidente de la SEPI en octubre de 2019 y el pasado mes de diciembre era arrestado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en el marco de la denominada trama Sepi.

Tras la detención de Fernández, Montero era preguntada al respecto en los pasillos del Congreso: la entonces ministra de Hacienda aseguraba no haber mantenido ningún contacto con él desde su cese: "Yo no tengo ningún contacto con este señor desde que salió. Él estuvo escasamente un año y pico en Sepi. Hace más de 6 años que no está dentro del grupo de personas que habitualmente despacha y, por tanto, no tengo ni idea de qué estaba haciendo este señor. Yo no he tenido ningún contacto ni de WhatsApp, ni de llamadas, ni de reuniones, ni de nada, ni tenemos tampoco un entorno que compartamos. Es decir, que no tenemos amigos de amigos".

El escondite paradisíaco de Mª Jesús Montero

El Hotel Las Salinas se encuentra ubicado en primera línea de playa en La Almadraba de Monteleva, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). Se sitúa frente a la Playa de las Salinas, una playa larga, tranquila y con mucho encanto, ideal para desconectar. Su posición es excelente para explorar el parque natural: calas, playas vírgenes (como Mónsul), paisajes volcánicos y rutas de senderismo. Está a unos 18 km del aeropuerto de Almería.

El hotel cuenta con unas 20 habitaciones, muchas de ellas con vistas al mar y terrazas particulares. Un lugar acogedor para pasar unos días de descanso, perfecto para parejas, familias o viajeros que buscan tranquilidad, naturaleza y playa en lugar de grandes complejos hoteleros. Muchos huéspedes destacan su ubicación inmejorable, la limpieza y la relación calidad-precio. Es ideal para descansar escuchando el mar y explorar el Cabo de Gata.

Un espacio con mucho encanto y bien situado para disfrutar de uno de los rincones más bonitos y auténticos de la costa de Almería. Ideal para buscar relax y pasar unos días inolvidables en contacto con la naturaleza.