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Política

Sánchez aísla a España y rechaza firmar un pacto europeo de 33 países contra la inmigración ilegal

España se alinea con países como Eslovaquia en su política de puertas abiertas.

España se alinea con países como Eslovaquia en su política de puertas abiertas.
Colas en el Ayuntamiento de Barcelona para acogerse a la regularización masiva. | EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez no sólo es excluido de cumbres internacionales por su acercamiento a China y su choque con EEUU, también la regularización masiva está generando una gran controversia en Europa. Una política que aísla al país a nivel internacional, hasta el punto de rechazar la firma de una declaración que pide combatir la inmigración ilegal por ser contraria a la actuación del Gobierno, según ha podido saber Libertad Digital.

Ocurrió en la última Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en Armenia el pasado 4 de mayo. 33 países, de la cuarentena que se dieron cita, suscribieron una declaración para fijar postura frente a la inmigración ilegal. Entre los firmantes, Italia, Francia, Alemania, Portugal, Grecia o Polonia. Incluso Dinamarca, gobernado por socialdemócratas.

Todos reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente para hacer frente a la inmigración ilegal. España no estuvo entre los países adheridos, pese a tratarse de la frontera sur de Europa, como tampoco lo estuvieron Hungría, Lituania, Luxemburgo y Eslovenia, quedando así excluida del acuerdo que choca frontalmente con la regularización masiva aprobada por el Ejecutivo.

Entre las medidas adoptadas, una mayor "vigilancia y seguimiento para garantizar que se comparta información actualizada y mecanismos de seguimiento para reforzar la preparación y una respuesta coordinada". En cuanto a la asistencia humanitaria, el texto recoge la necesidad de "identificar oportunidades para intervenciones específicas que ayuden a quienes lo necesitan y disuadan los flujos desde los países de origen".

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También, la "cooperación con organismos y agencias clave, y apoyar su labor, como ACNUR, la OIM y el Consejo de Europa". Especialmente relevante es el capítulo dedicado a la seguridad, dado que España está regularizando a presos en prisión preventiva y pide certificados de penales, pero no policiales. La declaración de Ereván apuesta por "mantener un enfoque central en la seguridad, la protección y la integridad efectiva tanto de las fronteras terrestres como marítimas".

Sobre la delincuencia organizada vinculada a la inmigración, se apuesta por "desplegar intervenciones específicas contra las mafias de tráfico de migrantes y trata de personas, así como contra sus cadenas de suministro, incluso mediante el uso de sanciones" y por "garantizar la existencia de acuerdos sólidos tanto para disuadir los movimientos migratorios desde los países de origen y tránsito como para aliviar la presión interna".

La declaración pide "utilizar todas las herramientas anteriores, junto con las políticas y los instrumentos diplomáticos disponibles, para coordinar los esfuerzos internacionales y proteger la integridad de nuestras fronteras". Los líderes acordaron mantener el foco en las cuestiones migratorias de cara a la próxima Cumbre que se celebrará en Irlanda.

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