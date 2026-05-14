Zapatero arropa a María Jesús Montero en Cádiz cercado por presunto blanqueo de capitales a gran escala

José Luis Rodríguez Zapatero reaparece este jueves en Cádiz para arropar a la candidata socialista andaluza, María Jesús Montero, a escasos días de las elecciones en Andalucía y en medio de la creciente presión política y mediática sobre el exlíder del PSOE.

La presencia de Zapatero en la campaña socialista coincide con las recientes informaciones publicadas por El Confidencial, que sitúan al expresidente en el foco de presuntos investigaciones judiciales relacionadas con blanqueo de capitales a gran escala. Según el citado medio, existirían pesquisas de carácter secreto que se encontrarían en una fase "muy avanzada" y que apuntarían a un supuesto entramado de sociedades pantalla y testaferros utilizado para mover fondos por distintos países.

Según las investigaciones, la sociedad Análisis Relevante SL que administraba Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente y con el que se reunió 72 horas antes de que la policía le arrestase, pagó 661.000 euros hacia las cuentas del expresidente socialista y sus hijas, entre 2020 y 2025, al tiempo que la empresa recibía ingresos de Plus Ultra y Aldesa por más de 800.000 euros en su conjunto.

El informe que prepara la UDEF complica la situación del expresidente socialista, que por el momento guarda silencio ante las últimas informaciones que afectan a su amigo ‘Julito’, que oculta más de medio millón de euros en fondos bancarios en Miami.

El empresario está siendo investigado por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales, en una causa que analiza si los 53 millones de euros con los que el Gobierno rescató a la aerolínea Plus Ultra tras la pandemia pudieron utilizarse para blanquear fondos.

Fuentes gubernamentales han restado importancia a las informaciones que salpican al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, asegurando que en el Ejecutivo no existe preocupación ante las últimas publicaciones. Subrayan que no se atiende a titulares ni a informaciones sin respaldo probatorio, y que hasta el momento no se han visto pruebas ni datos que sustenten las acusaciones difundidas sobre el entorno del exdirigente socialista.

Desde el Gobierno insisten en que no dan credibilidad a estas informaciones y recalcan que, por ahora, no se ha aportado ningún elemento objetivo que avale lo publicado.

Zapatero se implica de lleno en la campaña andaluza de Montero, una de las apuestas personales de Pedro Sánchez para intentar recuperar terreno electoral en Andalucía. La imagen de ambos en Cádiz se produce además en plena tormenta política para la dirigente socialista, golpeada en los últimos días por varias polémicas y por unas encuestas que sitúan al PSOE andaluz en mínimos históricos.