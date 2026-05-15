El Gobierno sigue aferrado a la guerra de Irán como excusa para no presentar Presupuestos

"Habrá Presupuestos, pero ahora el Gobierno está centrado en minimizar el impacto de la guerra de Irán", ha asegurado el ministro de Hacienda, Arcadi España, volviendo a aplazar, una vez más, la presentación de unas nuevas Cuentas Públicas. El ministro recoge así el testigo de la exministra y actual candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, perpetuando la parálisis presupuestaria de un Ejecutivo que sigue gobernando con unas cuentas prorrogadas desde 2023 y aprobadas con una composición parlamentaria muy distinta a la actual.

La guerra de Irán se ha convertido en el nuevo argumento del Gobierno para justificar su incapacidad de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado, al tiempo que comienza a retirar algunas de las ayudas aprobadas precisamente para paliar el impacto económico del conflicto internacional. Entre ellas, la rebaja del IVA de la luz y el gas, que el Ejecutivo empieza a desactivar mientras insiste en que mantiene intacto su compromiso social.

"Es verdad que hemos visto que la evolución de los precios del gas y la electricidad está bajando respecto a hace un año", ha sostenido España al ser preguntado por el fin de estas medidas de alivio fiscal. Según ha defendido el ministro, por ese motivo "esas medidas se desactivan", aunque ha asegurado que continuarán otras ayudas dirigidas a determinados sectores afectados, como las vinculadas al combustible o al sector agrario.

La realidad es que el Gobierno continúa instalado en una prórroga presupuestaria permanente sostenida a base de modificaciones y reajustes parciales de unas cuentas agotadas políticamente y que, además, esquivan de forma reiterada el control y la votación del Congreso de los Diputados.

La ausencia de nuevos Presupuestos evidencia también la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, incapaz de garantizar una mayoría suficiente para aprobar las cuentas y cada vez más dependiente de acuerdos puntuales con sus socios. Mientras tanto, Moncloa prolonga una situación excepcional convertida ya en norma y utiliza cada nueva crisis internacional como argumento para seguir retrasando unas cuentas que acumulan más de dos años de prórroga.

El retraso en la presentación de las Cuentas de 2026 está provocando un desajuste cada vez más evidente en todo el calendario presupuestario, hasta el punto de que los plazos se están solapando. A estas alturas del año, ya deberían haberse iniciado los primeros trabajos técnicos de los Presupuestos de 2027.