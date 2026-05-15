Encuestas internas del PP auguran un desastre para el PSOE de Montero en Andalucía

Las elecciones en Andalucía darán el pistoletazo de salida de la campaña de las elecciones generales. Los partidos medirán fuerzas el próximo 17 de mayo para saber cuál es su punto partida de cara a unas nacionales, que no tienen fecha. Encuestas internas del PP, a las que ha tenido acceso Libertad Digital, auguran un desastre para el PSOE de María Jesús Montero, que bajaría de los 30 diputados y el 24% de votos cosechado hace cuatro años.

La errática campaña protagonizada por Montero, con el patinazo sobre la muerte de dos Guardias Civiles en Huelva, habría frustrado cualquier esperanza de remontada. El pesimismo cunde en las filas del PSOE, donde empiezan a marcar distancias para proteger a Pedro Sánchez, insistiendo en que el resultado no es extrapolable a nivel nacional.

Los sondeos internos de los partidos coinciden en dar a la suma de PP y Vox el 55% de votos, con la duda sobre cuál será el reparto de escaños. La candidatura de Alvise se queda por debajo del 2% de votos, insuficientes para conseguir escaño, pero se trata de una variable más a tener en cuenta que perjudica las expectativas de la derecha y, en concreto, las opciones de que Juanma Moreno repita la absoluta.

La dura batalla por los restos

Y es que se trata de una bolsa de voto significativa que, al no traducirse en escaños, puede influir en el reparto de los llamados restos. Málaga fue la provincia en la que SALF obtuvo más apoyo en las europeas, por lo que puede bailar un escaño en perjuicio de PP y Vox. Huelva, Córdoba y Almería son también territorios claves. El PP cuenta con que pueda darse la paradoja de sumar más porcentaje de voto y obtener menos escaños, por la ley electoral.

El presidente andaluz ha optado por una campaña muy autonómica, alejada de los asuntos y los perfiles políticos más nacionales. Alberto Núñez Feijóo ha recorrido las ocho provincias andaluzas en una caravana electoral distinta a la del PP andaluz y el cierre lo protagonizará en Almería, mientras que Moreno Bonilla estará en Málaga. No compartirán, por lo tanto, escenario.

Aunque todos los sondeos sitúan a Moreno en disposición de repetir la absoluta, ninguno descarta por completo que pueda quedarse a uno o dos escaños, lo que se interpretaría, inevitablemente, como un fracaso. Los de Santiago Abascal mejorarían un punto lo obtenido en 2022, hasta el 15%, lo que les permitiría respirar aliviados al superar lo obtenido por Macarena Olona.

La absoluta, termómetro para todos

La subida para Vox sería aún así muy leve, teniendo en cuenta que Andalucía es un territorio talismán para para el partido, ya que fue el primero en el que obtuvieron representación, y que ahora el peso de la campaña lo ha asumido Abascal, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, cuando responsabilizaron a Olona del pobre resultado. Si el PP pierde la absoluta, podrán en cualquier caso presumir de éxito.

Es también el salvavidas al que espera poder agarrarse el PSOE, dadas las malas expectativas de Montero. Cualquier mal resultado quedaría eclipsado si el PP pierde la mayoría absoluta. La noche electoral no sólo será larga, con posibles giros de guion de última hora, con más del 90% escrutado, el voto CERA del extranjero podría también influir en la foto finish si el resultado es muy ajustado.