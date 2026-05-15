Pardo de Vera a otro imputado: "Michaux, lo tengo claro, te derivé esos contactos. Los medios son pendencieros"

Koldo García Izaguirre fue detenido en febrero de 2024. Todo ese año fue de alta tensión en la trama. Y un 19 de septiembre de 2024, Isabel Pardo de Vera mantuvo conversaciones esclarecedoras. Charlas que analiza con detalle la Justicia. Uno de esos mensajes afirmó lo siguiente: "Michaux, lo tengo claro, por supuesto te derivé esos contactos que me enviaron, y solo espero que se resuelva todo". Michaux Miranda es otro de los imputados en la trama.

El mensaje de aquel 19 de septiembre incluyó un mensaje para la prensa: "Los medios son pendencieros, pero todo se resolverá, no me cabe duda, aquí me tienes, en cuanto pueda nos vemos, ánimo que esto pasa, no nos merecemos esto".

Pardo de Vera no está imputada ni, por lo tanto, procesada en el caso visto para sentencia de la trama de mascarillas. Pero sí en el de obras públicas presuntamente amañadas.

Intercambio de mensajes revela contactos yv adjudicaciones

La UCO señala como contexto de estas conversaciones que "prosiguiendo en orden cronológico, se han identificado una serie de conversaciones entre Isabel y Michaux, de las que se desprende el papel de la primera en la contratación de empresas ligadas al entorno de Koldo. El 9 de marzo de 2024 Isabel reenvió a Michaux una noticia publicada en la Sexta cuyo titular era: "El ginecólogo de la mujer de Koldo García también consiguió un contrato con ADIF en 2020'". Acto seguido, Isabel, mostrando desconcierto, preguntó a su interlocutor cómo habría podido firmar un contrato menor".

"Michaux respondió indicando la conveniencia de mantener un encuentro presencial, y añadió que la empresa adjudicataria podría corresponderse con (...) el contacto que te pasaron cuando estábamos buscando suministro de geles y guantes en plena pandemia". La UCO no ha pasado por alto el deseo de Miranda de mantener la conversación por medio de un "encuentro personal" y sin rastro telefónico.

"Asimismo, Michaux señaló que no había examinado el expediente, apuntando como posibilidad que se tratara de una declaración de emergencia. Cinco minutos más tarde, Michaux e Isabel mantuvieron una llamada telefónica a través de WhatsApp con una duración de aproximadamente cinco minutos".

La conexión de Pardo de Vera con los contactos de la trama

Meses después —el 19 de septiembre de 2024— surgió la conversación que certifica el conocimiento de los contactos por parte de Pardo de Vera. "Michaux le envió un nuevo mensaje cuyo contenido resulta relevante en relación con el papel desempeñado por Isabel". En dicho mensaje, Miranda hablaba de otra noticia y afirmó "que Isabel le hizo llegar el contacto de Soluciones de Gestión —la principal empresa de la trama— y de Puertos del Estado, subrayando que a su vez te habían pasado desde Puertos a ti".

Pardo de Vera "contestó a Michaux que 'Eso es cierto (...)', esta afirmación resulta significativa de acuerdo a la cronología descrita donde se desprende que Koldo García facilitó ambos contactos telefónicos a Isabel".

Y la UCO añade que "la conversación entre ambos fue retomada horas más tarde con el envío, por parte de Michaux, de una noticia sobre este mismo asunto". "Michaux dejó abierta la posibilidad de mantener una reunión. En relación a esta nueva publicación Isabel volvió a admitir que "por supuesto te derivé esos contactos que me enviaron".