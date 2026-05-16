Cerdán fue informado un día antes de la detención de Koldo: usó por última vez la tarjeta de la trama 24 horas antes

Más allá del juicio por la trama Koldo-PSOE en el Tribunal Supremo, la parte de la corrupción en las obras públicas presuntamente amañadas avanza con paso firme en la Audiencia Nacional. Allí la UCO sigue con su función de instrucción y sigue aportando datos reveladores, por ejemplo, que Santos Cerdán usó por última vez la tarjeta de la trama de obras públicas el día antes de la detención de Koldo. Y eso apunta a que pudo ser alertado del operativo policial. Un nuevo chivatazo y una nueva presunta ilegalidad a sumar al largo listado.

La UCO ha dejado constancia en uno de sus informes de que "se ha detectado que Santos y/o su entorno familiar habrían hecho uso de una tarjeta de crédito de Servinabar, cuyo último pago fue efectuado el día antes –19/02/2024– de la detención de Koldo García en el marco de las diligencias previas 65/2023 del JCI 2 de la Audiencia Nacional". Esa detención fue el 20 de febrero, pero los Cerdán dejaron de usar la tarjeta justo el 19 de febrero de aquel 2024. El día previo, como si alguien hubiese avisado de que debían cortar el rastro de las pruebas.

Hay que recordar que por aquellas fechas, nada se hablaba aún de la trama de obras públicas. Tan solo se investigaban las posibles comisiones ilegales por la venta de mascarillas en pleno covid y mientras morían miles de personas. Es decir, que si los Cerdán dejaron de usar entonces esa tarjeta tuvo que ser porque conocían a la perfección la conexión de ambas tramas: la de las mascarillas y la de las obras públicas, porque su tarjeta de gastos pagados era de una sociedad –Servinabar– que nada tenía que ver con las mascarillas sino con las obras públicas.

Y esa tarjeta, de hecho, se había convertido en todo un festival de gastos con cargo a la trama. La UCO ha acreditado ya que la sociedad Servinabar era un mecanismo de pago de la trama de presuntas obras públicas amañadas por cargos del PSOE. Hasta ahora había trascendido el enfado de la mujer de Antxon Alonso –el socio de Santos Cerdán– por los gastos de ‘la Paqui’ –Francisca Muñoz, la mujer del que fuera secretario de organización del PSOE y muñidor del Gobierno de Pedro Sánchez– en El Corte Inglés.

De ella llegó a decir que la conocían "todos los vendedores del Corte Inglés", por el volumen de gastos que cargaba a la tarjeta de esa empresa, vinculada por completo a la trama de presunta corrupción, receptora de infinidad de obras públicas y de la que era socio al 45% el propio Cerdán. Ahora se sabe que la afición por el gasto de la Paqui no era solo en el Corte Inglés. También cargó los muebles de la casa de Madrid y casi cien gastos en restaurantes nada modestos.

Los gastos de ‘la Paqui’

La UCO ha hecho un seguimiento de los gastos de la Paqui cargados a la tarjeta de la principal empresa de la trama socialista: "Sin ánimo de efectuar un estudio individualizado de cada transacción realizada con la mencionada tarjeta […], a continuación, se relacionarán diferentes pagos de los que se infiere que el usuario de la tarjeta de crédito pudiera haber sido Santos o su entorno familiar.

Según las quejas efectuadas por la mujer de Antxon Alonso, la responsable era también la mujer de Cerdán, la Paqui: Obran 49 cargos en la tarjeta correspondientes con el Restaurante Sazadón por importe total de 7.470 euros –entre el 08/02/2022 y el 27/01/2024–. Este restaurante se encuentra ubicado en la calle Gaztambide 44 de Madrid, tan solo a 170 metros a pie de la residencia de Santos en ese periodo –calle Hilarión Eslava 32–.

El 11 de junio de 2022 se efectuó un pago por importe de 188 euros en el establecimiento Maquiavelo de Sevilla, otro por valor de 48 euros en La Buganvilla de Málaga y un tercero por importe de 37 euros en la Vermutería La Clásica de Málaga. El 17 de junio de 2022 se efectuó un pago de 204 euros en el restaurante El Tigre de Amparo de Sevilla y el 18 de junio se realizó otro cargo de 15 euros a la tarjeta en el establecimiento Pisco Tapas de Sevilla".

Y así todo un eterno listado que roza los cien cargos en comidas registrados a priori por la UCO. "Restaurante Olivo" en Milagro; otros "16 pagos por valor conjunto de 1.795 euros en diferentes establecimientos de Ibiza; "el restaurante Saona de Dénia; "en el establecimiento de Sevilla Lo Nuestro"; "diferentes pagos en la isla de Tenerife; etc, etc.

Todo un interminable elenco de gastos personales que lleva a la UCO a considerar que Servinabar era el mecanismo de pago a Santos Cerdán y su mujer por los servicios prestados en la trama. Hasta el punto de que, "ahondando en este asunto, se ha encontrado una conversación mantenida entre Antxon y su mujer Karmele Atutxa el 9 de septiembre de 2021, de la que se desprende cierta preocupación de éstos por los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer de Santos ("Paqui").