El nuevo decreto de vivienda se le atraganta al Gobierno: "No hay nada nuevo"

El PSOE no contempla, por el momento, aprobar un nuevo decreto que incluya la prórroga de los alquileres. Tras el rechazo del Congreso de los Diputados al real decreto el pasado 28 de abril —una norma impulsada por Sumar, que llegó incluso a forzar la incorporación de esta medida después de plantarse en el Consejo de Ministros extraordinario—, el escenario político ha quedado bloqueado y, dos semanas después, fuentes gubernamentales admiten que "no hay nada nuevo".

En público, el ala socialista del Gobierno insiste en que sigue "sudando la camiseta" en las negociaciones con Junts, formación que condicionó su apoyo a la medida de vivienda a la inclusión de rebajas fiscales. El Gobierno intenta así mantener abierta la vía del acuerdo parlamentario, aunque los avances reales sean, por ahora, escasos.

Desde Sumar, el ministro y portavoz Ernest Urtasun aseguró que están "dispuestos a negociar" con los de Carles Puigdemont un nuevo decreto que permita reactivar la prórroga de los alquileres, en un intento de mantener viva una medida que consideran clave dentro del paquete de políticas de vivienda del Ejecutivo y que, para la formación de Yolanda Díaz, se ha convertido además en una bandera electoral.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la situación que describen fuentes del Ejecutivo, que reconocen que "no hay agua en la piscina" para sacar adelante, al menos a corto plazo, un nuevo decreto. Un reconocimiento que evidencia la falta de margen político y la ausencia de apoyos suficientes, que por ahora no permiten vislumbrar una salida viable para reactivar la medida en el Congreso.

Mientras tanto, la cuestión de la vivienda continúa sin una respuesta estructural clara por parte del Ejecutivo, en un contexto de creciente tensión en el mercado del alquiler, con precios al alza y una oferta cada vez más limitada en las principales ciudades. Esta semana, el Congreso debatirá dos proposiciones no de ley del PSOE y de Sumar relativas a la vivienda, además de una moción consecuencia de interpelaciones urgentes presentada por el Partido Popular, lo que reactivará el debate sobre una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.