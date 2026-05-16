La UCO investiga ya los controles de la SEPI en los rescates de Sánchez tras la quiebra de otra de las empresas ayudadas

No es el primer caso de rescate multimillonario empresarial de Pedro Sánchez que acaba en situación extraña. Hasta ahora el más llamativo había sido el de Plus Ultra. La aerolínea no está en concurso de acreedores pero sus accionistas venezolanos sí están en fuga de la empresa y con el permiso del propio Gobierno incumpliendo las cláusulas del rescate de 53 millones y en pleno escándalo judicial. Ahora le ha tocado el turno a Tubos Reunidos, mencionada en el caso SEPI y que, tras haber recibido en 2021 casi 113 millones de euros de las manos del Gobierno de Pedro Sánchez, se declara en concurso de acreedores –las viejas quiebras–. Y su nombre, es importante, aparece en el listado de operaciones de la trama SEPI. La UCO se pregunta ya cómo se han estado realizando los análisis de solvencia de las empresas rescatadas, teniendo en cuenta que los casos de corrupción rodean a algunas de ellas y ese requisito es imprescindible porque esas ayudas deben devolverse.

En el año 2021, el Gobierno aprobó el rescate de Tubos Reunidos. El premio fue llamativo: un préstamo de 112,8 millones de euros costeado por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas como consecuencia de la pandemia del Covid-19. El pagador es conocido: la SEPI por medio del uso de fondos de la UE. Y ahí no acabó la ayuda, porque con el paso del tiempo, esa cifra ha ido aumentando debido a la suma de los intereses. El plazo de pago es julio de 2028. Pero ahora todo queda en una nebulosa puesto que la empresa ha solicitado el concurso de acreedores voluntario.

Y todo ello sucede mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga si la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxón Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, se repartieron comisiones ilegales a cambio de mediar en hasta cinco contratos con empresas relacionadas con la SEPI. Uno de ellos, justo el que materializó el rescate de esta empresa: Tubos Reunidos.

Los controles, en entredicho

Y eso ha llevado ya a la UCO a plantearse una segunda pregunta: ¿Cómo se han elaborado los análisis de solvencia de las empresas rescatadas… si es que se han elaborado? Porque se trata de rescates que deben ser devueltos y, para ello, es básico el análisis de la capacidad de reactivación de la compañía. Y, si no se han hecho correctamente, implicaría que la responsabilidad por estos casos afecta a más gente, puesto que la trama tendrá que haber tenido acceso a la cúpula de los organismos pagadores o decisiones para eliminar los controles.

La UCO, por el momento, considera que los tres integrantes del grupo de WhatsApp llamado Hirurok –que significa nosotros tres en vascuence– hicieron gestiones para conseguir que la empresa acerera vasca consiguiera una inyección pública de dinero de más de 100 millones, después de que la compañía esgrimiera problemas financieros como consecuencia de la pandemia. De ese rescate la trama habría percibido 114.950 euros, según las investigaciones.

El PNV también metió la mano

Tubos Reunidos, además, admitió que pagó asesorías al expresidente de la SEPI involucrado en esta trama, Vicente Fernández, que fue detenido a mediados de diciembre por la Guardia Civil.

Para colmo, en el rescate de Tubos Reunidos jugó un papel decisivo el PNV. No solo presionó en 2021 para que el Gobierno de España concediera el rescate, sino que los separatistas vascos también exigieron a la SEPI que condonara la deuda de 112,8 millones de euros de la compañía en el decreto de ayudas por la guerra de Irán, aprobado el pasado 26 de marzo. Pese a ello, y a la implicación directa del lehendakari Imanol Pradales, el PNV no logró esta segunda exigencia, aunque sus gestiones sí se vieron premiadas con aplazamientos de pago y rebajas en los intereses.

Y ahora, resulta que, después de todo ello, el consejo de Tubos Reunidos ha votado la entrada en concurso de acreedores. Y hay que recordar que la SEPI ha permitido igualmente a los accionistas venezolanos de Plus Ultra salir de la aerolínea sin devolver de inmediato los 53 millones de euros del rescate público recibido en 2021.

Esta decisión exime a los propietarios de pagar el préstamo a pesar de la salida de la compañía y de las investigaciones judiciales por presunto blanqueo y desvío de fondos a Venezuela. Y ello, pese a que el contrato del rescate especificaba que si abandonaban la compañía –o cambiaba el accionariado–, tenía que ser devuelto el rescate.