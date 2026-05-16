Zapatero, en el abismo: ¿imputado por blanqueo?

En una nueva entrega informativa del Programa de Cuesta, se ha analizado el escándalo que rodea al rescate de la aerolínea Plus Ultra y las implicaciones directas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según las revelaciones de Víctor de Aldama, recogidas en el programa de Libertad Digital, la trama Koldo habría gestionado una comisión de 10 millones de euros en Panamá destinada al expresidente socialista. Estas informaciones sitúan a Zapatero en el centro de una estructura de intereses que conectaría directamente con el Palacio de la Moncloa y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El audio detalla cómo el rescate de 53 millones de euros a una compañía que apenas representaba el 0,03% de los vuelos nacionales fue justificado bajo una supuesta importancia estratégica totalmente cuestionable. Los analistas de Libertad Digital subrayan que este movimiento financiero se realizó bajo una presión política asfixiante, ignorando las advertencias de los peritos y las irregularidades detectadas en las auditorías. La figura de Zapatero emerge como el principal valedor de la aerolínea, actuando como mediador entre los intereses venezolanos y el Consejo de Ministros español.

Presunto blanqueo de capitales

La investigación internacional ha tomado un cariz más grave al detectarse posibles delitos de blanqueo de capitales. Fiscalías de Francia y Suiza están rastreando una red de sociedades pantalla y testaferros que habrían servido para mover fondos procedentes de estas operaciones. En el centro de esta red aparece Julio Martínez, directivo de Plus Ultra, quien habría realizado pagos recurrentes a Zapatero y a sus hijas a través de la consultora Análisis Relevante, ocultando presuntamente 500.000 euros en cuentas en Miami.

Finalmente, los colaboradores de Libertad Digital destacan la existencia de una lucha de clanes dentro del Partido Socialista por el control de estos negocios internacionales. Mientras el llamado clan de Zapatero gestionaba los intereses en Venezuela, el nuevo entorno de Sánchez buscaba su propia cuota de beneficios. El caso Plus Ultra es, según el análisis, la prueba definitiva de cómo las instituciones del Estado han sido utilizadas para fines privados, en lo que se describe como una corrupción sistémica que afecta a la base misma del Gobierno actual.