Batacazo histórico del PSOE en unas nuevas elecciones

Carlos Cuesta analiza en El Programa de Cuesta el panorama electoral en Andalucía, donde la figura de María Jesús Montero emerge como la principal protagonista de lo que los sondeos califican como un batacazo histórico. Montero, conocida por su papel en el diseño del cupo catalán y por su disposición a detraer fondos de la comunidad andaluza para entregárselos a los golpistas separatistas, es la apuesta de Pedro Sánchez para tratar de recuperar un territorio que el socialismo considera propio por herencia, pero que las encuestas parecen arrebatarle de forma definitiva.

La actitud de la candidata durante la campaña ha sido duramente criticada por Cuesta, quien destaca la desconexión de Montero con la realidad social de la región. Mientras la candidata asegura que "no hay encuesta ni sondeo que obligue al Partido Socialista a bajar la cabeza", los datos reflejan un agotamiento del modelo que durante décadas imperó en el sur de España. Cuesta recuerda que la época de hegemonía socialista terminó con el estallido del caso ERE, los escándalos de prostitución y drogas pagados con fondos públicos y el desvío de casi 700 millones de euros que debían haber ido destinados a paliar el paro en la región.

Los datos demoscópicos son, en efecto, demoledores para las aspiraciones del Gobierno. Según la encuesta de Sociométrica, el Partido Popular alcanzaría los 55 diputados, situándose en el umbral de la mayoría absoluta con un 43% de los votos. Por el contrario, el PSOE sufriría una caída sin precedentes, quedándose por debajo del 23% de los sufragios. Este escenario, sumado al crecimiento de Vox —que se sitúa en torno al 14,4%—, dibujaría un mapa político donde el bloque de la derecha sumaría casi el 60% del voto total, certificando el fin del socialismo en su antiguo feudo.

Otros sondeos publicados en medios como elconfidencial.com o realizados por Sigma Dos ratifican esta tendencia al desastre para el sanchismo. En la encuesta de elconfidencial.com, se proyectan apenas 26 escaños para la formación de Montero, una cifra significativamente inferior a la obtenida por Juan Espadas, que ya fue considerada en su momento un fracaso sin paliativos. Cuesta subraya que el electorado andaluz parece estar pasando factura a los pactos con Bildu y a la sumisión ante las exigencias de los prófugos de la justicia, políticas que Montero ha defendido con vehemencia desde el Consejo de Ministros.