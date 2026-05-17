El Gobierno, que comparece de urgencia por la flotilla, elude hacerlo por el hantavirus

El Ejecutivo apenas tardó una semana en atender la petición de comparecencia urgente registrada por BNG, EH Bildu, ERC, Compromís, Sumar y Podemos para que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, diera explicaciones tras la intercepción de la embarcación Global Summud Flotilla en aguas del Mediterráneo, a más de 600 millas de la costa de Gaza. Una comparecencia que se produjo, además, en plena controversia por la gestión de la crisis del hantavirus y después de la declaración del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo por el caso mascarillas, con la causa ya vista para sentencia.

La diligencia mostrada para que Albares compareciera contrasta con el silencio mantenido por la ministra de Sanidad, Mónica García, en las Cortes. Tanto PP como Vox reclamaron ese mismo 7 de mayo su comparecencia urgente en un pleno extraordinario convocado "a más tardar el lunes" siguiente. Una solicitud que, a día de hoy, continúa sin fecha mientras el calendario sigue avanzando.

"Esto es el caos absoluto, la forma de gestionar las crisis y las pandemias de este Gobierno", denunció la portavoz del PP, Ester Muñoz, que censuró los mensajes contradictorios trasladados por distintos ministerios acerca de la cuarentena de los españoles a bordo del MV Hondius, así como la ausencia de comunicación con los gobiernos autonómicos y con la oposición. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también afeó la "deslealtad" del Ejecutivo, al que acusó de "ocultar deliberadamente" la existencia de contagiados en el barco y de actuar a espaldas del Gobierno canario, mientras desde Moncloa se le reprocha una actitud "conspiranoica" y planteamientos "esotéricos".

Mónica García ha prometido comparecer en el Congreso para rendir cuentas sobre la gestión de la crisis del hantavirus. Sin embargo, la ministra acumula ya varias comparecencias pendientes en la Cámara Baja relativas a las listas de espera o al déficit de profesionales sanitarios, en plena huelga del sector que reclama su dimisión. La próxima semana tampoco acudirá al Congreso, lo que retrasará aún más sus explicaciones sobre una crisis que ha mantenido en vilo a la población.