El PP lograría la mayoría absoluta, el PSOE se despeña por debajo de los 30 escaños y Vox frena

Juanma Moreno revalidará esta noche la mayoría absoluta que obtuvo en 2022 y, además, lo hará sin estrecheces, al menos según las dos encuestas que se han publicado al cierre del escrutinio.

Según la de Sigma Dos que ha hecho pública Canal Sur, los populares lograrían un 44,8% de los votos y entre 56 y 59 diputados; para el sondeo de NC Report que publica La Razón el PP tendría los mismos diputados y se podría disparar hasta los 60 diputados, dos más de los que obtuvo en 2022, quedando como mínimo en 57. Finalmente, el estudio de Sociométrica para El Español es el único que pone en duda el éxito de Moreno, ya que le coloca en una horquilla entre 54 y 56, es decir, podría quedarse a uno. El porcentaje sería del 42,5%.

Los tres estudios coinciden en que el resultado del PSOE será catastrófico: según Sigma Dos no pasará del 22,5% y tendrá entre 26 y 29 diputados; NC Report repite el mismo porcentaje y horquilla, mientras que Sociométrica sitúa a los de María Jesús Montero en un trágico 20% y con un mínimo de 23 y 25 escaños.

Los pronósticos no son muy optimistas para Vox: tanto Sigma Dos como NC Report colocan a los de Abascal en el 13,2% —casi tres décimas menos que en 2022—, y no pasaría de 15 diputados, lo que sería uno más de los que tendría hasta ahora, pero también podría quedarse con 13. Por su parte, el estudio de Sociométrica es más optimista para los de Abascal: podrían llegar al 14,5% y tener entre 14 y 17 escaños.

Finalmente, el pronóstico varía para la batalla entre las dos formaciones de extrema izquierda a la extrema izquierda del PSOE: según Sigma Dos y NC Report se impondría por poco Por Andalucía, la coalición de IU, Sumar y Podemos. De nuevo los porcentajes son idénticos: un 7,3% frente a un 6,8% para Adelante Andalucía, la fuerza regionalista. El reparto de escaños podría incluso arrojar un empate: la primera coalición tendría 5 o 6 diputados, mientras que la segunda le pisa los talones con 4 o 5.

Mientras, Sociométrica les da unos porcentajes mayores pero coloca bastante por encima a Adelante Andalucía: con un 9% tendría entre 7 y 9 escaños, mientras que Por Andalucía se quedaría en un 8,1% y entre 6 y 8 representantes.

Este será uno de los datos que pueda animar la noche electoral, porque también dependerá de él la magnitud de la catástrofe del PSOE de María Jesús Montero, que si se queda en el 20% no tendrá paliativo posible.

Del otro lado, en cualquiera de los sondeos el resultado de la derecha se acerca al 60%, mejorando incluso el registro de hace cuatro años. Mientras, la suma de las tres fuerzas de la izquierda en ningún caso llega al 40%.

Michavila: "Moreno puede hasta mejorar"

Narciso Michavila, el presidente de GAD, 3 ha advertido en el especial informativo de esRadio que las encuestas a veces yerran, pero ha indicado que "Juanma Moreno tiene muchas posibilidades de tener la mayoría absoluta e incluso podría mejorar los 58 escaños" que tenía hasta ahora en la cámara regional andaluza.

El experto ha indicado que la mejora de la participación podría favorecer a los populares, aunque ha advertido que en parte se explica porque en 2022 todavía se votaba en una situación afectada por la pandemia, pero también porque el electorado de la derecha "tiene muchas ganas de votar".